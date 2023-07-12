40 метрів повз по мінному полю. Медики зворушили історією пораненого під Бахмутом воїна (фото)

Що відомо про молодого захисника Бахмута

Ілля - один із захисників міста-фортеці Бахмут. Йому 26 років. Він - з Маріуполя. До лав ЗСУ приєднався ще у 2017 році. Відтоді боронив Україну в найгарячіших точках на донецькому напрямку - Піски, Авдіївка, Водяне.

Важке поранення ноги Ілля отримав наприкінці червня, відбиваючи позицію у ворога під Бахмутом. Тоді група наших військових потрапила під перехресний вогонь.

"Стріляли усім, що було під руками. Кулемети, протитанкові та автоматні черги вистрілювали одна за одною, гранати літали повсюди", - розповідає Ілля.

Отримавши поранення, він разом з іншими захисниками 40 м повз по замінованому полю до найближчих позицій українських військових.

"Коли ми повзли, то не бачили майже нічого. А як зрозуміли, що там було все в мінах, то не могли повірити, що всі живими добрались до нашого окопу", - згадує воїн.

Ілля отримав важке поранення під Бахмутом (фото: Facebook.com/Перше медичне об'єднання Львова)

Уже в окопі Ілля наклав собі турнікет. Далі його перевезли до найближчого шпиталю. Він мав важкі рани - мінно-вибухова травма та відкритий осколковий перелом правої ноги в ділянці стегна. Лікарі зафіксували перелом металевим апаратом та скерували воїна на лікування до Харкова, а звідти - до Львова.

Лікарям вдалося врятувати поранену ногу

У центрі НЕЗЛАМНІ лікарям довелося розкрити рани та дістатися до кістки, оскільки почалося нагноєння. Медики видалили дрібні нежиттєздатні фрагменти м’язів та уламки кісток. Тоді знову закріпили апарат зовнішньої фіксації. І продовжили лікування ран, щоб інфекція не поширилася на кістку.

Попереду в захисника чекає ще хірургічне втручання та довга реабілітація, втім прогнози медиків оптимістичні.

Ілля не падає духом. Каже, що нога заживе, а зруйнований дім у Маріуполі він відбудує після нашої перемоги. І обов’язково повернеться туди з дружиною та 5-річною донечкою.

Лікарям довелося повторно відкривати рани, аби забрати загноєння (фото: Facebook.com/Перше медичне об'єднання Львова)