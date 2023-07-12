40 метров полз по минному полю. Медики растрогали историей раненого под Бахмутом воина (фото)

Что известно о молодом защитнике Бахмута

Илья - один из защитников города-крепости Бахмут. Ему 26 лет. Он - из Мариуполя. В ряды ВСУ присоединился еще в 2017 году. С тех пор защищал Украину в самых горячих точках на донецком направлении - Пески, Авдеевка, Водяное.

Тяжелое ранение ноги Илья получил в конце июня, отбивая позицию у врагов под Бахмутом. Тогда группа наших военных попала под перекрестный огонь.

"Стреляли всем, что было под руками. Пулеметы, противотанковые и автоматные очереди выстреливали одна за другой, гранаты летали повсюду", - рассказывает Илья.

Получив ранения, он вместе с другими защитниками 40 м полз по заминированному полю до ближайших позиций украинских военных.

"Когда мы ползли, то не видели почти ничего. А когда поняли, что там было все в минах, то не могли поверить, что все живыми добрались до нашего окопа", - вспоминает воин.

Илья получил тяжелое ранение под Бахмутом (фото: Facebook.com/Первое медицинское объединение Львова)

Уже в окопе Илья наложил себе турникет. Потом его перевезли в ближайший госпиталь. У него были тяжелые ранения - минно-взрывная травма и открытый осколочный перелом правой ноги в области бедра. Врачи зафиксировали перелом металлическим аппаратом и направили воина на лечение в Харьков, а оттуда - во Львов.

Врачам удалось спасти раненую ногу

В центре "НЕЗЛАМНІ" врачам пришлось вскрыть раны и добраться до кости, поскольку началось нагноение. Медики удалили мелкие нежизнеспособные фрагменты мышц и обломки костей. Тогда снова закрепили аппарат наружной фиксации. И продолжили лечение ран, чтобы инфекция не распространилась на кость.

Впереди защитника ждет еще хирургическое вмешательство и длительная реабилитация, однако прогнозы медиков оптимистичны.

Илья не падает духом. Говорит, что нога заживет, а разрушенный дом в Мариуполе отстроит после нашей победы. И обязательно вернется туда с женой и 5-летней дочкой.

Врачам пришлось повторно открывать раны, чтобы убрать нагноение (фото: Facebook.com/Первое медицинское объединение Львова)