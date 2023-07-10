В Україні дівчинці пересадили серце загиблого 4-річного хлопчика: деталі унікальної операції (фото)

В Україні вперше пересадили серце 6-річній дитині. Донором став 4-річний загиблий хлопчик - його мама дала згоду на трансплантацію органів.

Про це повідомили на сторінці Інституту Серця МОЗ України у Facebook .

Що відомо про унікальну операцію

"Вперше в Україні. Трансплантація серця 6-річній дитині. Нове сердечко отримала дівчинка 6 років. Операція пройшла гладко. Дівчинка почувається добре", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трансплантацію виконав лікар-кардіохірург Борис Тодуров спільно з командою лікарів Інституту Серця.

"Мама загиблого 4-річного хлопчика дала згоду на пересадку серця хворій дівчинці. І після трансплантації їй дозволили послухати, як воно бʼється в інших грудях. Оце і є для мене - смертю смерть подолав. Ця операція - показує рівень країни, можливість її розвитку та прагнення рятувати своїх громадян", - написала журналістка Віолетта Кіртока у Facebook.

Поки це всі деталі операції. Медики обіцяють згодом надати більше інформації про унікальну пересадку.

6-річній дівчинці пересадили серце 4-річного хлопчика (фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)

Пацієнтка після операції почувається добре (фото: facebook.com/violetta.kirtoka)

Додамо, що ця операція стала уже 21-ою пересадкою серця в Україні за 2023 рік.

Також зазначимо, що трансплантація органів дітям відбувається рідше, оскільки для маленьких пацієнтів набагато рідше знаходиться донор, ніж для дорослих.