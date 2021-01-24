Украину наводнил поддельный кофе: чем опасен фальсификат

В Украине все чаще обнаруживают подделки самых ходовых продуктов с большим акцизом или высокой наценкой производителя. Так, доля на украинском рынке фальсифицированного алкоголя составляет 50%. В список самых популярных для незаконного изготовления и продажи попал и кофе. Чем он вреден для организма и сколько его присутствует на украинском рынке – читайте ниже.

По данным эксперта Европейской бизнес-ассоциации Сергея Вербова, на украинском рынке доля поддельного сублимированного кофе составляет около 40%. Нерастворимый кофе подделывают меньше. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Основная рекомендация – покупать кофе в магазинах, поскольку открытые рынки и интернет заполонила поддельная пищевая продукция. Потребитель не защищен, не получает чек, поэтому рекомендация – фискальный чек и магазины. Сам я использую растворимый кофе", – считает эксперт.

В свою очередь, технолог кофейного производства Кристина Радчук пояснила, что под видом кофе потребители часто покупают кофейный напиток, который содержит различные добавки.

"Давайте распределим два понятия. Есть натуральный растворимый кофе, в состав которого должен входить только кофе – и ничего больше. И есть кофейные напитки. В состав таких напитков может входить 15% кофе, а все остальное – это злаковые добавки. С чем чаще всего связан фальсификат – что на сегодня в Украине вместо натурального кофе потребителю предлагают кофейный напиток, в его состав могут входить цикорий, ячмень и другие растворимые злаковые продукты. Вполне возможно, что к фальсификату, кроме кофеина, добавляют еще ароматические добавки. К сожалению, когда мы говорим о качестве и безопасности продукции - это вещи совершенно неконтролируемые", – отметила Радчук.

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