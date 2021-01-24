Україну наповнила підроблена кава: чим небезпечний фальсифікат

В Україні все частіше виявляють підробки найпопулярніших продуктів з великим акцизом або високою націнкою виробника. Так, частка на українському ринку фальсифікованого алкоголю становить 50%. У список найбільш популярних для незаконного виготовлення та продажу потрапила і кава. Чим вона шкідлива для організму та у якому об'ємі вона присутня на українському ринку – читайте нижче.

За даними експерта Європейської бізнес-асоціації Сергія Вербова, на українському ринку частка підробленої сублімованої кави становить близько 40%. Нерозчинну каву підробляють менше. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Основна рекомендація – купувати каву в магазинах, оскільки відкриті ринки та інтернет заполонила підроблена харчова продукція. Споживач не захищений, не отримує чек, тому рекомендація – фіскальний чек і магазини. Сам я використовую розчинну каву", – вважає експерт.

Своєю чергою, технолог кавового виробництва Христина Радчук пояснила, що під виглядом кави споживачі часто купують кавовий напій, який містить різні добавки.

"Розподілімо два поняття. Є натуральна розчинна кава, до складу якої має входити тільки кава – і нічого більше. І є кавові напої. До складу таких напоїв може входити 15% кави, а все інше – це злакові добавки. З чим найчастіше пов'язаний фальсифікат – що на сьогодні в Україні замість натуральної кави споживачеві пропонують кавовий напій, до його складу можуть входити цикорій, ячмінь та інші розчинні злакові продукти. Цілком можливо, що до фальсифікату, крім кофеїну, додають ще ароматичні добавки. На жаль, коли ми говоримо про якість і безпеку продукції – це речі абсолютно неконтрольовані", – зазначила Радчук.

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