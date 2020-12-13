50% продаваемого алкоголя в Украине - фальсификат: как отличить подделку

В Украине продают фальсифицированный алкоголь (иллюстративное фото: freepik.com)

В Украине к новогодним праздникам вновь активизировались аферисты, которые пытаются заработать на фальсифицированном алкоголе. Как купить качественный напиток и не травиться в погоне за скидками – рассказывает руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кальдий.

По данным эксперта, большинство фальсификата встречается в мелких магазинах, кафе, на рынках и в интернете. Крупные супермаркеты и сетевые магазины сотрудничают с производителями напрямую. Об этом специалист рассказала в комментарии OBOZREVATEL.

"Трагические случаи, которые встречаются после употребления некачественного алкоголя, все связаны с продажей "с рук", в маленьких магазинах. Нужно быть очень осторожными, покупая продукцию в интернете. Чаще всего на сайтах таких магазинов нет никаких данных, кроме контактного номера телефона", – рассказывает руководитель лаборатории.

В супермаркетах же нарушения, которые удалось обнаружить центру экспертиз, незначительные: не указывают все наименования сортов винограда в винах, не выдерживают технологию приготовления коньяка и т. п.

Директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов также уверен: крупные нарушения есть в качестве алкоголя из интернета, рынков и мелких магазинов. По оценкам экспертов, там находится до 50% некачественного спиртного. Фальсификат намного более опасен, нежели сертифицированный алкоголь. Некачественные спиртные напитки ежегодно уносят жизни десятков украинцев. Часто вместо этанола в подделанное спиртное добавляют метанол, который неизбежно приводит к отравлению.

Поэтому специалисты советуют покупать алкогольные напитки только в крупных торговых сетях. Зачастую такие магазины работают с производителями напрямую и выдают чек на покупку. Кроме того, иногда маркером качества является цена продукта.

Эксперты подчеркивают, что чрезмерное употребление даже качественного сертифицированного алкоголя вредно для здоровья.

Напомним, что ранее украинцам давали советы по покупке елочных игрушек.