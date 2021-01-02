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Как отличить натуральное мясо от накаченного химией за 30 секунд: простой способ

Суббота 02 января 2021 12:22
Как отличить натуральное мясо от накаченного химией за 30 секунд: простой способ
Мясо на свежесть можно проверить прямо в магазине (фото: РБК-Украина)
Автор: Styler

Как купить натуральное и свежее мясо в магазине? Этим вопросом задаются многие украинцы. Ведь часто многим из нас попадалась обколотая "химией" подделка. И это несмотря на то, что товар вроде был "естественного" цвета, нормального окраса и формы.

Однако существует все же простой, хотя и, по правде говоря, экзотический способ, который поможет вам всего за полминуты проверить натуральность свинины, говядины или баранины. Более того, сделать это можно не отходя от прилавка.

Способ проверки мяса на натуральность

Для начала, пишет ресурс "Еда и не только", перед походом в супермаркет нужно захватить с собой кусочек фольги размером плюс-минус 10 на 10 см и зубочистку. В магазине попросите продавца отрезать маленький кусочек от куска мяса. Наденьте его на зубочистку и держите над фольгой. Этот кусочек мяса нужно... поджечь.

Если мясо натуральное, то оно через 15 секунд оно станет подгорать с краев. Кроме того, появится легкий дымок и характерный запах шашлыка.

А вот от "химического" мяса не будет веять шашлыком - оно будет пахнуть антибиотиками и прочей гадостью. Более того, из такого имеющего хороший товарный вид лишь благодаря химическим добавкам мяса обязательно при горении будет выделяться сок темного цвета, также оно будет пузыриться и даже немного пениться.

Как отличить натуральное мясо от накаченного химией за 30 секунд: простой способ

Как отличить натуральное мясо от накаченного химией за 30 секунд: простой способ

Как отличить натуральное мясо от накаченного химией за 30 секунд: простой способ

Как выбрать мясо без химии (фото: zen.yandex.ru/eda_i_ya)

Весь этот процесс займет примерно 30 секунд. За это время вы сможете понять: перед вами натуральное мясо или химический "муляж".

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