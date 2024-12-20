4 зірки, які не планують залишати свій багатий спадок дітям

Хоча багатство й слава часто асоціюються з передачею статків наступним поколінням, деякі знаменитості обирають інший шлях. Вони вирішили не залишати свій спадок дітям, пояснюючи це бажанням навчити їх самостійності та цінності праці.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про Стінга, Ештона Катчера та ще двох зірок, які відкрито заявили про це своє рішення.

Деніел Крейг

В одному з інтерв’ю Крейг відкрито заявив, що не збирається передавати свої заощадження дітям.

Деніел Крейг (фото: Кіноріум)

"Я не хочу залишати великі суми наступному поколінню. Сама ідея спадщини здається мені жахливою. Моя філософія полягає в тому, щоб позбутися грошей або роздати їх до того, як піти з життя", - сказав актор.

Гордон Рамзі

Шеф Рамзі розуміється не лише на приготуванні страв, а й на способах заробітку. Проте в майбутньому його дітям доведеться покладатися лише на себе, адже він не хоче, щоб його гроші вплинули на їхній характер.

Гордон Рамзі​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Ештон Катчер

"Я не створюю для них траст. Ми закінчимо тим, що віддамо наші гроші на благодійність і на різні проєкти. Сподіваюся, вони будуть мотивовані мати те, що в них було, або якусь версію того, що в них було. Мої діти живуть справді привілейованим життям, і вони навіть не знають про це", - заявив актор.

Ештон Катчер​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Стінг

Стінг давно подбав про своє комфортне майбутнє, але його дітям доведеться самостійно працювати, щоб досягти фінансового успіху. У спадок співак залишить їм лише теплі спогади.

Стінг​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

"Я сказав їм, що багато грошей їм не залишиться, тому що я їх витрачаю! У мене багато фінансових зобов'язань. Усе, що приходить, ми тут же витрачаємо, і залишається небагато. Я не хочу залишати дітям трастові фонди, які тільки висітимуть у них на шиї. Вони мають працювати. Усі мої діти знають про це і рідко просять мене про що-небудь, що я ціную", - поділився своєю думкою співак.