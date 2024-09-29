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5 зірок, які приховували свій справжній вік

Неділя 29 вересня 2024 09:00
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5 зірок, які приховували свій справжній вік Сандра Буллок і Дженніфер Лопес (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Дедалі більше жінок перестають приховувати свій вік і не сприймають запитання "Скільки тобі років?" як щось недоречне. Однак деякі знаменитості все ж колись приховували цю інформацію від своїх шанувальників.

Хто із зірок обманював щодо свого віку? Розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Міла Куніс

Щоб отримати роль у серіалі "Шоу 70-х", Міла Куніс збільшила свій вік. На той час їй було лише 14 років, але кастинг проводили для акторів, старших за 18. Продюсери дізналися правду лише після того, як вона продемонструвала свої акторські здібності. У серіалі Куніс знімалася протягом 8 років.

5 зірок, які приховували свій справжній вік

Міла Куніс (фото: Вікіпедія)

Дженніфер Лопес

Складно повірити, що Дженніфер Лопес вже 55 років. Однак вона теж прикрасила свій вік. У 90-х, коли Джей Ло влаштувалася танцівницею в трупу Fly Girl, вона зменшила свій вік на рік. Правда спливла в досить дивній ситуації: під час відпочинку в нічному клубі зі скандальним репером P. Diddy, який влаштував стрілянину, поліція допитала Джен. У результаті з'ясували, що вона народилася у 1969 році, а не в 1970-му, як вона стверджувала раніше.

5 зірок, які приховували свій справжній вік

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Сандра Буллок

Ще одна актриса вирішила додати кілька років до свого віку, щоб отримати роль у фільмі. На пробах для картини "Любовний напій № 9" 26-річна Сандра Буллок сказала, що їй уже 30. Режисер не запідозрив обману, і саме так Буллок отримала головну роль.

5 зірок, які приховували свій справжній вік

Сандра Буллок​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Алекса Демі

Актриса, відома за роллю Медді Перес у серіалі "Ейфорія", намагається приховувати свій вік. В інтернеті можна знайти суперечливу інформацію про її дату народження: одні джерела вказують 1990 рік, інші - 1994. Однак один із користувачів знайшов випускний журнал Алекси, в якому вказана дата закінчення школи - 2008 рік. Це дає змогу припустити, що їй, імовірно, 32 роки.

5 зірок, які приховували свій справжній вік

Алекса Демі (фото: instagram.com/alexademie​​​​​​​)

Періс Гілтон

У 2007 році в інтернеті з'явилися відскановані документи Періс Гілтон, а також інтимне відео з нею. У паспорті була вказана дата народження 1981 рік, тоді як на водійських правах значився 1979-й. Тоді Періс уточнила, що правильною є перша дата, але, можливо, ми все-таки чогось про неї не знаємо?

5 зірок, які приховували свій справжній вік

Періс Гілтон (фото: instagram.com/parishilton​​​​​​​)

Раніше ми писали про 5 зірок, які подружилися з коханими колишніх.

Також писали про знаменитостей, які зараз мають кращий вигляд, ніж 10-15 років тому.

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