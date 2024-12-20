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4 звезды, которые не планируют оставлять свое богатое наследство детям

Пятница 20 декабря 2024 09:00
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4 звезды, которые не планируют оставлять свое богатое наследство детям Эштон Катчер и Дэниел Крейг (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Хотя богатство и слава часто ассоциируются с передачей состояния следующим поколениям, некоторые знаменитости выбирают другой путь. Они решили не оставлять свое наследство детям, объясняя это желанием научить их самостоятельности и ценности труда.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о Стинге, Эштоне Катчере и еще двух звездах, которые открыто заявили об этом своем решении.

Дэниел Крейг

В одном из интервью Крейг открыто заявил, что не собирается передавать свои сбережения детям.

4 звезды, которые не планируют оставлять свое богатое наследство детям

Дэниел Крейг (фото: Кинориум)

"Я не хочу оставлять крупные суммы следующему поколению. Сама идея наследства кажется мне ужасной. Моя философия заключается в том, чтобы избавиться от денег или раздать их до того, как уйти из жизни", - сказал актер.

Гордон Рамзи

Шеф Рамзи разбирается не только в приготовлении блюд, но и в способах заработка. Однако в будущем его детям придется полагаться только на себя, ведь он не хочет, чтобы его деньги повлияли на их характер.

4 звезды, которые не планируют оставлять свое богатое наследство детям

Гордон Рамзи (фото: Кинориум)

Эштон Катчер

"Я не создаю для них траст. Мы закончим тем, что отдадим наши деньги на благотворительность и на различные проекты. Надеюсь, они будут мотивированы иметь то, что у них было, или какую-то версию того, что у них было. Мои дети живут действительно привилегированной жизнью, и они даже не знают об этом", - заявил актер.

4 звезды, которые не планируют оставлять свое богатое наследство детям

Эштон Катчер (фото: Кинориум)

Стинг

Стинг давно позаботился о своем комфортном будущем, но его детям придется самостоятельно работать, чтобы достичь финансового успеха. В наследство певец оставит им лишь теплые воспоминания.

4 звезды, которые не планируют оставлять свое богатое наследство детям

Стинг (фото: Википедия)

"Я сказал им, что много денег им не останется, потому что я их трачу! У меня много финансовых обязательств. Все, что приходит, мы тут же тратим, и остается немного. Я не хочу оставлять детям трастовые фонды, которые будут только висеть у них на шее. Они должны работать. Все мои дети знают об этом и редко просят меня о чем-либо, что я ценю", - поделился своим мнением певец.

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