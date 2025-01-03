4 вправи, які кожен має виконувати у 50 років, щоб бути здоровим та активним

Людям після 50 років важливо залишатись активними у житті, щоб бути здоровими. Варто два рази на тиждень виконувати 4 вправи і ви побачите позитивні зміни у тілі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку американських тренерів Мілада і Райана, які також відомі як "Tailoredfitpt".
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