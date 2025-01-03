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4 упражнения, которые каждый должен выполнять в 50 лет, чтобы быть здоровым и активным

Какие упражнения нужно выполнять людям после 50 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Людям после 50 лет важно оставаться активными в жизни, чтобы быть здоровыми. Стоит два раза в неделю выполнять 4 упражнения и вы увидите положительные изменения в теле.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу американских тренеров Милада и Райана, которые также известны как "Tailoredfitpt".

Какие упражнения выполнять людям 50+

Эксперты поделились

Движение прекрасно улучшает подвижность бедра и силу мышц.

 

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