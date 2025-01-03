4 упражнения, которые каждый должен выполнять в 50 лет, чтобы быть здоровым и активным

Людям после 50 лет важно оставаться активными в жизни, чтобы быть здоровыми. Стоит два раза в неделю выполнять 4 упражнения и вы увидите положительные изменения в теле.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу американских тренеров Милада и Райана, которые также известны как "Tailoredfitpt".
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