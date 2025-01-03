4 упражнения, которые каждый должен выполнять в 50 лет, чтобы быть здоровым и активным

Людям после 50 лет важно оставаться активными в жизни, чтобы быть здоровыми. Стоит два раза в неделю выполнять 4 упражнения и вы увидите положительные изменения в теле.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу американских тренеров Милада и Райана, которые также известны как "Tailoredfitpt".

Какие упражнения выполнять людям 50+

Эксперты поделились 30-минутной удобной для начинающих программой, ориентированной на долголетие.

"Поверьте мне, когда я говорю, что силовые тренировки являются основным ускорителем качества жизни для пожилых родителей. Это настолько важно, что я призываю вас сделать все возможное. Если ваши родители неактивно работают над своей силой в 50 и 60 лет, то не ожидайте, что они будут независимыми в свои 70, 80 и 90 лет", - говорится в сообщении.

Подъемы колен

Первое упражнение заключается в том, что вы становитесь на низкую платформу или лестницу, удерживая вес. При этом высоко поднимайте колени и снова опускайте.

Это не только укрепляет ноги, но и одновременно улучшает равновесие и стабильность. Если это слишком сложно, вы можете начать с выполнения выпада, удерживая гири в руках, которые медленно будете опускать вниз.

Жим одной рукой

Упражнение предназначено для укрепления верхней части спины и улучшения осанки.

"Это гарантирует, что их плечи не будут болеть во время выполнения привычных дел", - сказали тренера.

Чтобы выполнить это движение, сделайте наклон и положите одну руку на скамейку для поддержки, а другой рукой поднимайте вес вверх и назад. Держите ноги врозь для большей поддержки.

Для начала используйте легкий вес или резинку.

Приседания с гантелями

Такое упражнение отлично для общей силы и подвижности нижней части тела. Нужно обеими руками держать гантелю на уровне груди и выполнять обычные приседания.

Движение прекрасно улучшает подвижность бедра и силу мышц.

Подъем гантелей

Возьмите в руки гантели и поднимите их сначала к плечам, а уже потом над головой. После этого опустите их и выполните движение снова.

"Это улучшит бицепсы и силу плеч за одно движение, что является неотъемлемой частью таких задач, как носить продукты в дом или убирать посуду на полке над головой", - добавили эксперты.