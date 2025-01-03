4 упражнения, которые каждый должен выполнять в 50 лет, чтобы быть здоровым и активным
Людям после 50 лет важно оставаться активными в жизни, чтобы быть здоровыми. Стоит два раза в неделю выполнять 4 упражнения и вы увидите положительные изменения в теле.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу американских тренеров Милада и Райана, которые также известны как "Tailoredfitpt".
Какие упражнения выполнять людям 50+
Эксперты поделились 30-минутной удобной для начинающих программой, ориентированной на долголетие.
"Поверьте мне, когда я говорю, что силовые тренировки являются основным ускорителем качества жизни для пожилых родителей. Это настолько важно, что я призываю вас сделать все возможное. Если ваши родители неактивно работают над своей силой в 50 и 60 лет, то не ожидайте, что они будут независимыми в свои 70, 80 и 90 лет", - говорится в сообщении.
Подъемы колен
Первое упражнение заключается в том, что вы становитесь на низкую платформу или лестницу, удерживая вес. При этом высоко поднимайте колени и снова опускайте.
Это не только укрепляет ноги, но и одновременно улучшает равновесие и стабильность. Если это слишком сложно, вы можете начать с выполнения выпада, удерживая гири в руках, которые медленно будете опускать вниз.
Жим одной рукой
Упражнение предназначено для укрепления верхней части спины и улучшения осанки.
"Это гарантирует, что их плечи не будут болеть во время выполнения привычных дел", - сказали тренера.
Чтобы выполнить это движение, сделайте наклон и положите одну руку на скамейку для поддержки, а другой рукой поднимайте вес вверх и назад. Держите ноги врозь для большей поддержки.
Для начала используйте легкий вес или резинку.
Приседания с гантелями
Такое упражнение отлично для общей силы и подвижности нижней части тела. Нужно обеими руками держать гантелю на уровне груди и выполнять обычные приседания.
Движение прекрасно улучшает подвижность бедра и силу мышц.
Подъем гантелей
Возьмите в руки гантели и поднимите их сначала к плечам, а уже потом над головой. После этого опустите их и выполните движение снова.
"Это улучшит бицепсы и силу плеч за одно движение, что является неотъемлемой частью таких задач, как носить продукты в дом или убирать посуду на полке над головой", - добавили эксперты.
Начинать нужно с легких гантелей и постепенно увеличивать вес. Однако ключ к достижению результатов - быть последовательным.
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