4 види стосунків, від яких варто триматися подалі: убережетесь від проблем

Рятівник та жертва

Ви можете опинитися в будь-якій ролі – рятувальника чи жертви. Якщо ви знаходитесь в ролі рятівника, то ваш партнер регулярно потрапляє в неприємності через свої шкідливі звички, характер, а вам доводиться його рятувати. При цьому ви намагаєтеся виправити недоліки людини та вірите, що можете дати їй відчути себе щасливим.

Це небезпечна ситуація і навіть якщо людина поводиться так не навмисне, і їй постійно зустрічаються в житті труднощі, то це її проблеми, а не ваші.

У коханні можна іноді піти на якусь жертву і допомогти своїй половинці позбавитися проблем, але тут ключове слово - іноді.

Якщо людина настільки інфантильна, дурна чи безвідповідальна, що не може подбати сама про себе, то не варто витрачати на неї свій час, сили та нерви.

Класичний приклад - жінка багато років вірить, що її чоловік перестане зловживати алкоголем і робить все, що може, щоб йому допомогти. Цей тип стосунків найтоксичніший з усіх.

Батько-дитина або мама-дитина

Такі типи стосунків можуть існувати довго, але найчастіше призводять до сильних розчарувань. При цьому обидві людини не можуть розкритися в такому зв'язку на всі 100 відсотків. "Старший" постійно опікується своєю другою половинкою і не отримує від неї того, що йому потрібно насправді.

Той, хто у відносинах "дитина" - не розвивається і постійно перебуває під контролем і в тіні близької людини. І що найгірше - така людина не в змозі розв'язувати свої проблеми та подбати про себе.

Є й інший варіант - сильній і мудрій людині доводиться виконувати роль "старшого", оскільки партнер абсолютно безвідповідальний і завжди шукає відмовки своїм вчинкам.

Самодостатня людина, яка хоче йти вперед життям і ні від кого не залежати, ніколи не змириться з такою роллю.

Якщо ви чи ваш партнер – залежні від партнера, то це погані новини. Ваші стосунки побудовані енергетично неправильно, а це рано чи пізно призведе до краху. Якщо хтось від початку вибирає роль жертви, безпорадного хлопчика чи дівчинки - тікайте геть від такого кохання.

Стосунки з провокацією чи надмірною емоційністю

Є люди, які зовсім не можуть жити без драми в житті – їм потрібні бурхливі з'ясування стосунків, скандали, розбірки з приводом чи без.

Якщо в парі обидва партнери такі - то кінець стосунків майже завжди маячить на горизонті. Якщо один із партнерів постійно провокує, а другий піддається на провокації, то стосунки можуть тривати й багато років, але при цьому витягувати всі соки та енергію.

Це типовий випадок енергетичного вампіризму. Один із партнерів заряджається енергією під час скандалів та сварок, а другий відповідає на цю потребу, віддаючи свою енергію. Якщо ви відчуваєте, що вашій половинці потрібна драма, а вам спокій - варто розлучитися. Інакше ви постійно себе віддаватимете, а отримаєте у відповідь тільки провокації та претензії.

Конкуренти

Ще один вид токсичних стосунків - коли обидві людини або хтось один зацікавлені в тому, щоб зайняти роль лідера у коханні. Якщо обидва виборюють це право - це сильно вимотує. У парі не повинно бути конкуренції.

Любовні стосунки стають максимально гармонійними, якщо партнери доповнюють один одного та виконують роль лідера чи помічника – по черзі, залежно від ситуації.

Якщо хтось хоче бути постійно сильнішим за свого партнера, то другому доведеться постійно бути підлеглим. Це сильно знижує мотивацію і самооцінку не тільки у стосунках, а й поза ними.

Будьте обережні з тим, хто хоче вас "підім'яти" під себе.