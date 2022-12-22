4 вида отношений, от которых стоит держаться подальше: убережетесь от проблем

Спасатель и жертва

Вы можете оказаться в любой роли - спасателя или жертвы. Если вы находитесь в роли спасателя, то ваш партнер регулярно попадает в неприятности из-за своих вредных привычек, характера, а вам приходится его спасать. При этом вы пытаетесь исправить недостатки человека и верите, что можете дать ему почувствовать счастливым.

Это опасная ситуация и даже если человек ведет себя так не нарочно, и ему постоянно встречаются в жизни трудности, то это его проблемы, а не ваши.

В любви можно иногда пойти на какую-то жертву и помочь своей половинке избавиться от проблем, но тут ключевое слово - иногда.

Если человек настолько инфантильный, глупый или безответственный, что не может позаботиться сам о себе, то не стоит тратить на него свое время, силы и нервы.

Классический пример - женщина многие годы верит, что ее мужчина перестанет злоупотреблять алкоголем и делает все, что в ее силах, чтобы ему помочь. Этот тип отношений самый токсичный из всех.

Отец-ребенок или мама-ребенок

Такие типы отношений могут существовать долго, но чаще всего приводят к сильным разочарованиям. При этом оба человека не могут раскрыться в такой связи на все 100 процентов. "Старший" постоянно опекает свою вторую половинку и не получает от нее того, что ему нужно на самом деле.

Тот, кто в отношениях "ребенок" - не развивается и постоянно находится под контролем и в тени близкого человека. И что хуже всего - такой человек не в состоянии решить свои проблемы и позаботиться о себе.

Есть и другой вариант - сильному и мудрому человеку приходится выполнять роль "старшего", так как партнер абсолютно безответственный и всегда ищет отговорки своим поступкам.

Самодостаточный человек, который хочет идти вперед по жизни и ни от кого не зависеть, никогда не смирится с такой ролью.

Если вы или ваш партнер - зависимы от партнера, то это плохие новости. Ваши отношения построены энергетически неверно, а это рано или поздно приведет к краху. Если кто-то изначально выбирает роль жертвы, беспомощного мальчика или девочки - бегите прочь от такой любви.

Отношения с провокацией или чрезмерной эмоциональностью

Есть люди, которые совершенно не могут жить без драмы в жизни - им нужны бурные выяснения отношений, скандалы, разбирательства по поводу или без.

Если в паре оба партнера такие - то конце отношений почти всегда маячит на горизонте. Если один из партнеров постоянно провоцирует, а второй поддается на провокации, то отношения могут продлиться и много лет, но при это вытягивать все соки и энергию.

Это типичный случай энергетического вампиризма. Один из партнеров заряжается энергией во время скандалов и разборок, а второй отвечает на эту потребность, отдавая свою энергию. Если вы чувствуете, что вашей половинке нужна драма, а вам покой - то стоит расстаться. Иначе вы будете постоянно себя отдавать, а получите в ответ только провокации и претензии.

Конкуренты

Еще один вид токсических отношений - когда оба человека или кто-то один заинтересованы в том, чтобы занять роль лидера в любви. Если оба борются за это право - это сильно выматывает. В паре не должно быть конкуренции.

Любовные отношения становятся максимально гармоничными, если партнеры дополняют друг друга и выполняют роль лидера или помощника - по очереди, в зависимости от ситуации.

Если кто-то хочет быть постоянно сильнее своего партнера, то второму придется постоянно быть подчиненным. Это сильно снижает мотивацию и самооценку не только в отношениях, но и вне их.

Будьте осторожны с тем, кто хочет вас "подмять" под себя.