Збережуть вітаміни у складі: 4 види продуктів, які можна безпечно заморожувати

М'ясо та риба

За словами дієтолога Ольги Безуглої, курятина, яловичина та риба можуть зберігатися до 6-12 місяців. Однак, для найкращої якості варто споживати їх у перші 6 місяців.

Овочі та фрукти

Заморожені овочі, такі як броколі, шпинат чи ягоди, залишаються свіжими до 8-12 місяців, зберігаючи свої вітаміни та мінерали.

Випічка та хліб

Експерт розповіла, що хліб можна зберігати в морозильнику до 3 місяців. Випічка, така як тістечка або пироги, може зберігатися до 6 місяців.

Приготовані страви

Супи, соуси та готові страви можуть залишатися безпечними для споживання до 2-3 місяців, але їхній смак та текстура можуть змінитися після тривалого зберігання.

"Правильне маркування і знання термінів придатності допоможуть вам завжди мати під рукою свіжі та корисні продукти. Зберігайте правильно, і ваша морозилка стане справжнім помічником у здоровому харчуванні", - йдеться у повідомленні.

Ознаки, що страви зіпсувались в морозилці

Всередині упаковки знаходяться кристалики льоду

Якщо маленькі сніжинки накопичуються у вашому пакеті, то вони є ознакою опіку морозильної камери, що відбувається, коли молекули води всередині вашої їжі виходять в бік холодніших ділянок морозилки (наприклад, її стінок).

Ця їжа технічно може бути безпечною для вживання, але той факт, що вона втрачає вологу, означає, що смак і текстура не будуть такими гарними, коли ви її розігріваєте. Також це може свідчити про коливання температури в морозильній камері.

Не можете згадати, коли саме ви поклали продукт

Їжа, заморожена в ідеальних умовах, може зберігатися нескінченно довго, її якість погіршиться через кілька місяців. Потрібно взяти за звичку писати дату заморозки їжі, коли ви кладете її в морозильну камеру.

Є неприємний запах

Цей запах може бути не таким очевидним, доки їжа не розморозиться. Якщо такий запах має м’ясо та морепродукти, то вони зіпсувалися через неідеальну ситуацію в морозильній камері.

Продукти липкі

Після того, як ви щось розморозили, перевірте текстуру продукти. Якщо він липкий або слизький, то варто його викинути.

Важливо, якщо ви заморозите продукти відразу, а не після того, як вони деякий час полежали в холодильнику, то вони зберігатимуться довше та матимуть кращий смак після того, як ви їх розморозите.