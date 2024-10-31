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Сохранят витамины в составе: 4 вида продуктов, которые можно безопасно замораживать

Как правильно замораживать продукты (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Замораживание помогает сохранить продукты свежими и продлевает их срок годности. Важно знать, как долго можно хранить пищу в морозильнике, чтобы она не потеряла свои полезные свойства и вкус.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных сроках хранения продуктов в морозильнике.

Мясо и рыба

По словам диетолога Ольги Безуглой, курятина, говядина и рыба могут храниться до 6-12 месяцев. Однако для лучшего качества следует потреблять их в первые 6 месяцев.

Овощи и фрукты

Замороженные овощи, такие как брокколи, шпинат или ягоды остаются свежими до 8-12 месяцев, сохраняя свои витамины и минералы.

Выпечка и хлеб

Эксперт рассказала, что хлеб можно хранить в морозильнике до 3 месяцев. Выпечка, такая как пирожные или пироги, может храниться до 6 месяцев.

Приготовленные блюда

Супы, соусы и готовые блюда могут оставаться безопасными до 2-3 месяцев, но их вкус и текстура могут измениться после длительного хранения.

"Правильная маркировка и знание сроков годности помогут вам всегда иметь под рукой свежие и полезные продукты. Храните правильно, и ваша морозилка станет настоящим помощником в здоровом питании", - говорится в сообщении.

Признаки, что блюда испортились в морозилке

Внутри упаковки находятся кристаллики льда

Если маленькие снежинки накапливаются в вашем пакете, то они являются признаком ожога морозильной камеры, когда молекулы воды внутри вашей пищи выходят в сторону более холодных участков морозилки (например, ее стенок).

Эта пища технически может быть безопасной для употребления, но тот факт, что она теряет влагу, означает, что вкус и текстура не будут так хороши, когда вы ее разогреваете. Также это может свидетельствовать о колебаниях температуры в морозильной камере.

Не можете вспомнить, когда именно вы положили продукт

Еда, замороженная в идеальных условиях, может сохраняться бесконечно долго, ее качество ухудшится спустя несколько месяцев. Нужно принять за привычку писать дату заморозки пищи, когда вы кладете ее в морозильную камеру.

Есть неприятный запах

Этот запах может быть не столь очевидным, пока еда не разморозится. Если такой запах имеет мясо и морепродукты, то они испортились из-за неидеальной ситуации в морозильной камере.

Продукты липкие

После того, как вы разморозили, проверьте текстуру продукты. Если он липкий или скользкий, то следует его выбросить.

Важно, если вы заморозите продукты сразу, а не после того, как они некоторое время полежали в холодильнике, то они будут храниться дольше и иметь лучший вкус после того, как вы их разморозите.

 

Также читайте об ошибках, которые допускают все при замораживании продуктов в морозилке.

Читайте также, как экономно упаковать продукты для замораживания.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Food Safety and Inspection Service.

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