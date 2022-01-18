Этот метод поможет упаковать продукты для замораживания без вакууматора: понадобится только вода

Почти каждая хозяйка имеет, или хочет иметь у себя на кухне вакууматор. Все потому, что такой прибор поможет облегчить жизнь на кухне. Он пригодится тогда, когда нужно правильно подготовить продукты к заморозке, а именно упаковать их так, чтобы они занимали гораздо меньше места в морозильной камере.

Однако, как упаковать продукты компактно без вакууматора, рассказала в Tik-Tok блогер staceybdixon.

Как известно, вакууматор защищает пищу от повреждений и позволяет ей дольше оставаться свежей.

Но если такого помощника нет дома, то поможет миска с водой.

Для того, чтобы заморозить продукты без вакууматора, понадобится:

пакет с замком zip-lock;

миска с водой.

Технология применения:

Так, сначала нужно поместить необходимые продукты для замораживания в пакет.

Затем постепенно опустите пакет в миску с водой. В частности, таким образом из него начнет выходить лишний воздух.

Затем закройте пакет на молнии и вытрите его полотенцем.

Видео в сети стало популярным и собрало 1,7 миллиона просмотров и 94 тысячи лайков.