Этот метод поможет упаковать продукты для замораживания без вакууматора: понадобится только вода
Почти каждая хозяйка имеет, или хочет иметь у себя на кухне вакууматор. Все потому, что такой прибор поможет облегчить жизнь на кухне. Он пригодится тогда, когда нужно правильно подготовить продукты к заморозке, а именно упаковать их так, чтобы они занимали гораздо меньше места в морозильной камере.
Однако, как упаковать продукты компактно без вакууматора, рассказала в Tik-Tok блогер staceybdixon.
Как известно, вакууматор защищает пищу от повреждений и позволяет ей дольше оставаться свежей.
Но если такого помощника нет дома, то поможет миска с водой.
Для того, чтобы заморозить продукты без вакууматора, понадобится:
- пакет с замком zip-lock;
- миска с водой.
Технология применения:
Так, сначала нужно поместить необходимые продукты для замораживания в пакет.
Затем постепенно опустите пакет в миску с водой. В частности, таким образом из него начнет выходить лишний воздух.
Затем закройте пакет на молнии и вытрите его полотенцем.
Видео в сети стало популярным и собрало 1,7 миллиона просмотров и 94 тысячи лайков.
@staceybdixon How have I never known this until now? #lifehack original sound - Stacey D
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