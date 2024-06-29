4 українські зірки, які знайшли своє кохання після 40 років

Наталія Могилевська

48-річна Наталія Могилевська знайшла своє кохання на початку повномасштабного вторгнення РФ. Однак до цього їй десять років не щастило у любовних справах.

Наразі знаменитість проживає з чоловіком на ім'я Валентин та запевняє, що нарешті стала щасливою.

Разом вони виховують двох прийомних дівчаток, яких удочерили у 2022 році. Старшій із них на той момент було 10 років, молодшій - 2 роки.

Наталія Могилевська з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Катерина Кістень

44-річна зірка серіалу "Слуга народу" Катерина Кістень зустріла своє кохання у Швеції. Це сталося два роки тому, коли знаменитість тікала від війни за кордон.

Через кілька років стосунків, зізнавалася акторка, вони з обранцем вирішили з'їхатися.

"Хто б міг уявити, що ця людина буде шведом і ми спілкуватимемося англійською, до того ж з усіма цими труднощами, ментальностями та мовами...", - розповідала Катерина.

"Ми закохалися англійською мовою, але це свідчить про те, що це розуміння на іншому рівні, тому що якби це було на рівні мови, то це було б дуже важко. Це відчуття одне одного", - ділилася вона.

До слова, у соцмережах свого коханого артистка поки не показує.

Катерина Кістень (фото:facebook.com/kissokaziya)

Оксана Муха

43-річна переможниця "Голосу країни-9", співачка та скрипалька Оксана Муха, яка бореться з раком, свого часу пережила болісне розлучення з чоловіком.

Протягом семи років у неї не було серйозних стосунків, однак у 2020-му артистка зустріла чоловіка на ім’я Микола Струс (Ніко) і закохалася.

Він є художником зі Львова.

Ніко подарував Оксані її портрет і вразив тим, як тонко розпізнав і зобразив її натуру.

Миколу співачка називає надійною людиною, яка дозволила їй розкритися, не грати ролі, бути собою, не підлаштовуватися.

Обранець зірки став першою людиною, якій Муха повідомила про свій онкологічний діагноз. Також він поїхав із нею на лікування до Італії: у жіночому монастирі їх прийняли удвох, і для пари це стало важливим життєвим досвідом.

Оксана Муха (фото: instagram.com/mukha_oksana_official)

Руслана Писанка

Руслана Писанка довго шукала свого сімейного щастя. А у 2009 році вона познайомилася у соцмережах з Ігорем Ісааковим.

Тоді в акторки та телеведучої були важкі часи: не було роботи та засобів на існування.

Вона багато часу почала проводити на сайтах знайомств та спілкувалася з різними чоловіками. Якось їй написав Ігор і запросив на чай.

У чаюванні Писанка відмовила, але номер телефону залишила. За два тижні пара зустрілася, а у 2012-му зіграла весілля.

Подружжя прожило разом до самої смерті телеведучої -19 липня 2022 року.

У Руслани була запущена онкологія. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну знаменитість поїхала до Німеччини, де лікарі й діагностували у неї смертельну хворобу.

Руслана Писанка з чоловіком (фото: instagram.com/pisankaruslana)