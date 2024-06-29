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4 украинские звезды, которые нашли свою любовь после 40 лет

Наталья Могилевская и Оксана Муха (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В нашем обществе бытует мнение, что любовь и романтика присущи только молодым. Однако истории известных личностей демонстрируют, что настоящая любовь может прийти в любом возрасте.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает рассмотреть случаи, когда украинские знаменитости обрели свою любовь после 40 лет.

Наталья Могилевская

48-летняя Наталья Могилевская нашла свою любовь в начале полномасштабного вторжения РФ. Однако до этого ей десять лет не везло в любовных делах.

Сейчас знаменитость проживает с мужем по имени Валентин и уверяет, что наконец стала счастливой.

Вместе они воспитывают двух приемных девочек, которых удочерили в 2022 году. Старшей из них на тот момент было 10 лет, младшей - 2 года. 

Наталья Могилевская с мужем и детьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Екатерина Кистень

44-летняя звезда сериала "Слуга народа" Екатерина Кистень встретила свою любовь в Швеции. Это произошло два года назад, когда знаменитость бежала от войны за границу.

Через несколько лет отношений, признавалась актриса, они с избранником решили съехаться.

"Кто бы мог представить, что этот человек будет шведом и мы будем общаться на английском, к тому же со всеми этими трудностями, ментальностями и языками...", - рассказывала Екатерина.

"Мы влюбились на английском языке, но это свидетельствует о том, что это понимание на другом уровне, потому что если бы это было на уровне языка, то это было бы очень трудно. Это ощущение друг друга", - делилась она.

К слову, в соцсетях своего возлюбленного артистка пока не показывает.

Екатерина Кистень (фото:facebook.com/kissokaziya)

Оксана Муха

43-летняя победительница "Голосу країни-9", певица и скрипачка Оксана Муха, которая борется с раком, в свое время пережила болезненный развод с мужем.

В течение семи лет у нее не было серьезных отношений, однако в 2020-м артистка встретила мужчину по имени Николай Струс (Нико) и влюбилась.

Он является художником из Львова.

Нико подарил Оксане ее портрет и поразил тем, как тонко распознал и изобразил ее натуру.

Николая певица называет надежным человеком, который позволил ей раскрыться, не играть роли, быть собой, не подстраиваться.

Избранник звезды стал первым человеком, которому Муха сообщила о своем онкологическом диагнозе. Также он поехал с ней на лечение в Италию: в женском монастыре их приняли вдвоем, и для пары это стало важным жизненным опытом.

Оксана Муха (фото: instagram.com/mukha_oksana_official)

Руслана Пысанка

Руслана Писанка долго искала своего семейного счастья. А в 2009 году она познакомилась в соцсетях с Игорем Исааковым.

Тогда у актрисы и телеведущей были тяжелые времена: не было работы и средств к существованию.

Она много времени начала проводить на сайтах знакомств и общалась с разными мужчинами. Как-то ей написал Игорь и пригласил на чай. 

В чаепитии Писанка отказала, но номер телефона оставила. Через две недели пара встретилась, а в 2012-м сыграла свадьбу. 

Супруги прожили вместе до самой смерти телеведущей -19 июля 2022 года.

У Русланы была запущенная онкология. После полномасштабного вторжения России в Украину знаменитость уехала в Германию, где врачи и диагностировали у нее смертельную болезнь.

Руслана Пысанка с мужем (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Недавно мы рассказывали об украинских звездах 40+, которые никогда не были женаты.

Также мы писали о знаменитостях, ставших мамами в 40+ лет.

При написании материала использовались следующие источники: YouTube-канал Слава+, Перший Західний.

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