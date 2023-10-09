5 українських знаменитостей, які стали мамами у 40+ років

Існує поширена думка, що народжувати дітей після 40 років - це небезпечно і не відповідає загальноприйнятим нормам. Тим не менш, знаменитості з нашої добірки ставляться до цієї думки байдуже. Вони народили у момент, який був найкращим для них самих, попри всі стереотипи.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про зіркових матусь, які відчули радість батьківства після 40.

Олена Кравець

Українська актриса комедійного жанру Олена Кравець є матір'ю трьох дітей.

Першою народилася її старша дочка Марія, а через 13 років, коли зірці виповнилося 39 років, на світ з'явилися двійнята, Катерина та Іван.

Під час вагітності ця відома мама не просто сиділа без діла: вона успішно пройшла курси зі скорочитання і навіть запустила власну лінію одягу для вагітних.

Олена Кравець з дітьми (фото: instagram.com/lennykravets)

Василіса Фролова

Відома телеведуча тривалий час боролася із труднощами у спробах стати матір'ю.

Вона звернулася до різних фахівців у пошуках допомоги та пройшла безліч медичних обстежень, але ніхто не зміг надати їй позитивних результатів.

Тому Василіса вирішила відмовитися від ідеї про материнство.

Раптово сталося справжнє диво - знаменитість завагітніла.

У віці 43 років Фролова вперше відчула радістьі материнства, коли в неї народився хлопчик, якого вона назвала Родіоном.

Василіса Фролова із сином (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Алла Мазур

Журналістка та телеведуча Алла Мазур вперше стала мамою у віці 43 років.

Свого сина Мазур виховує самостійно, а ім’я його батька зірка досі не розкриває.

На своїй сторінці в Instagram вона ділиться з іншими мамами досвідом та порадами щодо того, як знаходити баланс між роботою, доглядом за дитиною та турботою про власне здоров'я.

Алла Мазур (фото: instagram.com/allamazurofficial)

Олена Мозгова

Українська продюсерка Олена Мозгова виховує трьох доньок.

Двох з них - Зою та Євгенію - вона народила від співака Олександра Пономарьова, а третю, Соломію, від виконавця Девіда Аксельрода.

Наймолодша дівчинка з’явилась у Мозгової у 41.

"Якщо ви завагітніли, народжуйте і навіть не сумнівайтеся! Ви навіть уявити не можете, яке це щастя, народити в такому зрілому віці!", - ділилася Олена на своїй сторінці в Instagram через чотири місяці після пологів.

Олена Мозгова з донькою Соломією (фото:instagram.com/david__axelrod)

Девід Аксельрод з донькою (фото:instagram.com/david__axelrod)

Марина Одольська

Зірка 90-х Марина Одольська є мамою чотирьох дітей.

Її перші двоє дітей - син Микита та дочка Люба - народилися у першому шлюбі, а молодші сини - Лев та Андрій - з'явилися на світ від другого чоловіка, звукорежисера Євгена Іванова.

Вчетверте Марина стала мамою у віці 40 років.

"Вчора пізно ввечері наш синочок народився, і з того часу ми проводимо вдвох щоночі! Дякую моєму улюбленому Євгену Іванову та лікарям за можливість знову відчути це велике щастя!", - повідомляла вона про радісну подію на сторінці у Facebook.

Марина Одольська з родиною (фото: instagram.com/odolskaofficial)