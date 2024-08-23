4 українські зірки, які покорили серця фанів за межами України

Настя Каменських

Настя Каменських вже давно завоювала любов української публіки. Однак артистка вирішила підкорити і латиноамериканську сцену, де швидко здобула популярність.

Заздалегідь освоївши іспанську мову, вона не раз ділилася своєю симпатією до культури цього регіону. Згодом Настя зізналася, що мріє отримати премію "Греммі". Розуміючи, що досягти цього з українськими піснями буде складно, вона переключилася на латиноамериканську музику.

З початком повномасштабного вторгнення Настя активно брала участь у благодійних концертах за кордоном і на якийсь час залишилася за кордоном.

Незабаром вона представила нову пісню "Tu y Yo", виконану іспанською мовою, яка принесла їй значний успіх.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Джамала

Відома українська співачка кримськотатарсько-вірменського походження Джамала не зупинилася на досягнутому після своєї перемоги на Євробаченні 2016 року. Раніше вона вже виборола гран-прі на "Новій хвилі" і перемогла в проекті "Зірки в опері".

З початком повномасштабного вторгнення Джамала перевезла свою сім'ю до Туреччини, а сама вирушила до Європи, де організовувала благодійні концерти на підтримку України.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Міка Ньютон

Співачка Міка Ньютон (справжнє ім'я - Оксана Грицай) користувалася великою популярністю у 2000-х роках, привертаючи увагу молодої аудиторії своїм талантом. У 2011 році вона представляла Україну на Євробаченні, посівши почесне 4-е місце і увійшовши до п'ятірки найкращих виконавців.

Прагнучи підкорити нові горизонти, Міка вирушила до Америки, де не тільки знайшла визнання у місцевої публіки, а й знайшла особисте щастя, зустрівши свого майбутнього чоловіка. У 2018 році пара зіграла весілля.

Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

Jerry Heil

Ця виконавиця за короткий час в українському шоу-бізнесі досягла неабияких висот та навіть засяяла на міжнародному конкурсі Євробачення-2024" Тепер вона відома не лише в Україні, але й за її межами.

А нещодавно Jerry Heil повідомила, що тепер вона є офіційною членкинею американської Академії звукозапису Grammy. Тепер зірка може подавати свої композиції на найпрестижнішу музичну премію.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil​​​​​​​)