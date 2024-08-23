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4 украинские звезды, которые покорили сердца фанов за пределами Украины

Jerry Heil и Настя Каменских (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинские артисты стремятся прославить свое творчество на мировой арене, мечтая о выступлениях на больших сценах и признании за пределами своей родины. Эти знаменитости доказали, что через упорный труд можно достичь такой цели.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить наших звезд, которым это удалось.

Настя Каменских

Настя Каменских уже давно завоевала любовь украинской публики. Однако артистка решила покорить и латиноамериканскую сцену, где быстро обрела популярность.

Заранее освоив испанский язык, она не раз делилась своей симпатией к культуре этого региона. Со временем Настя призналась, что мечтает получить премию "Грэмми". Понимая, что достичь этого с украинскими песнями будет сложно, она переключилась на латиноамериканскую музыку.

С началом полномасштабного вторжения Настя активно участвовала в благотворительных концертах за рубежом и на какое-то время осталась за границей.

Вскоре она представила новую песню "Tu y Yo", исполненную на испанском языке, которая принесла ей значительный успех.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Джамала

Известная украинская певица крымскотатарско-армянского происхождения Джамала не остановилась на достигнутом после своей победы на Евровидении 2016 года. Ранее она уже добыла в борьбе гран-при на "Новой волне" и победила в проекте "Звезды в опере".

С началом полномасштабного вторжения Джамала перевезла свою семью в Турцию, а сама отправилась в Европу, где организовывала благотворительные концерты в поддержку Украины.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Микка Ньютон

Певица Мика Ньютон (настоящее имя - Оксана Грицай) пользовалась большой популярностью в 2000-х годах, привлекая внимание молодой аудитории своим талантом. В 2011 году она представляла Украину на Евровидении, заняв почетное 4-е место и войдя в пятерку лучших исполнителей.

Стремясь покорить новые горизонты, Мика отправилась в Америку, где не только нашла признание у местной публики, но и нашла личное счастье, встретив своего будущего мужа. В 2018 году пара сыграла свадьбу.

Мика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

Jerry Heil

Эта исполнительница за короткое время в украинском шоу-бизнесе достигла больших высот и даже засияла на международном конкурсе Евровидения-2024. Теперь она известна не только в Украине, но и за ее пределами.

А недавно Jerry Heil сообщила, что теперь она является официальным членом американской Академии звукозаписи Grammy. Теперь звезда может подавать свои композиции на самую престижную музыкальную премию.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil​​)

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Настя КаменскихДжамалаJerry Heil