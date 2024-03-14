4 типи привʼязаності у стосунках: перевірте, який з них ваш

Існують різні типи прив’язаності і інколи буває навіть складно зрозуміти, що це саме прив’язаність.
Про те, які типи прив’язаності існують та які їх ознаки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Mentoly в Instagram.
Тип привʼязаності - це певний патерн поведінки у відносинах, що формується та розвивається в ранньому дитинстві через ваші стосунки з батьками.
Тип привʼязаності включає те, як ми схильні емоційно реагувати на інших, як ми зазвичай взаємодіємо з партнерами у стосунках і як ми поводимося, коли справа стосується стосунків.
Деякі дослідження вимірюють чотири стилі привʼязаності на основі індивідуальних рівнів уникання та тривоги у стосунках:
Типи прив’язаності людей (фото: Freepik)
Батьки були уважні до ваших потреб та прохання про допомогу, формували хороший емоційний контакт. Ви відчували себе у безпеці, відчували, що вас приймають, не боялися проявляти себе.
Батьки були чуйні, але була нестабільність у відносинах: чергували байдужість і турботу. Ваші потреби майже не задовольнялися:
Батьки були суворі або емоційно віддалені, або взагалі відсутні. Могли більше турбуватися за оцінки, домашні справи чи поведінку, ніж ваші почуття, емоції, чи страхи:
Типи прив’язаності людей (фото: Freepik)
Батьки залишили вам дитячі травми через психологічне чи фізичне насильство. Також присутній страх перед батьками. Ваші потреби не задовольняються.
Насправді ви можете знайти себе у суміші двох або більше типів, але памʼятайте.Тип прив’язаності - це набуте, а не вроджене і його можна змінити, якщо ви звернетесь за професійною допомогою.
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