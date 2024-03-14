4 типа привязанности в отношениях: проверьте, какой из них ваш

Существуют разные типы привязанности и иногда бывает даже сложно понять, что это именно привязанность.
О том, какие типы привязанности существуют и каковы их признаки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Mentoly в Instagram.
Тип привязанности - это определенный паттерн поведения в отношениях, который формируется и развивается в раннем детстве через ваши отношения с родителями.
Тип привязанности включает в себя то, как мы склонны эмоционально реагировать на других, как мы обычно взаимодействуем с партнерами в отношениях и как мы ведем себя, когда дело касается отношений.
Некоторые исследования измеряют четыре стиля привязанности на основе индивидуальных уровней избегания и тревоги в отношениях:
Типы привязанности людей (фото: Freepik)
Родители были внимательны к вашим потребностям и просьбам о помощи, формировали хороший эмоциональный контакт. Вы чувствовали себя в безопасности, чувствовали, что вас принимают, не боялись проявлять себя.
Родители были отзывчивы, но была нестабильность в отношениях: дежурили безразличие и заботу. Ваши потребности почти не удовлетворялись:
Родители были строги или эмоционально удалены, или вообще отсутствовали. Могли больше беспокоиться за оценки, домашние дела или поведение, чем ваши чувства, эмоции или страхи:
Типы привязанности людей (фото: Freepik)
Родители оставили вам детские травмы из-за психологического или физического насилия. Также находится страх перед родителями. Ваши потребности не удовлетворяются.
На самом деле вы можете найти себя в смеси двух или более типов, но помните. Тип привязанности - это приобретенное, а не врожденное и его можно изменить, если вы обратитесь за профессиональной помощью.
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