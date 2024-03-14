4 типа привязанности в отношениях: проверьте, какой из них ваш

Какие 4 типа привязанности в отношениях существуют

Тип привязанности - это определенный паттерн поведения в отношениях, который формируется и развивается в раннем детстве через ваши отношения с родителями.

Тип привязанности включает в себя то, как мы склонны эмоционально реагировать на других, как мы обычно взаимодействуем с партнерами в отношениях и как мы ведем себя, когда дело касается отношений.

Некоторые исследования измеряют четыре стиля привязанности на основе индивидуальных уровней избегания и тревоги в отношениях:

безопасный

тревожный

избегающий

тревожно избегающий.

Типы привязанности людей (фото: Freepik)

Безопасный

Родители были внимательны к вашим потребностям и просьбам о помощи, формировали хороший эмоциональный контакт. Вы чувствовали себя в безопасности, чувствовали, что вас принимают, не боялись проявлять себя.

не боитесь, что вас покинут: "Я могу без тебя жить, но хочу с тобой"

имеете свое мнение и учитываете мнение окружения: "Если что-то не так, поговорим об этом"

не контролируете партнера и не манипулируете им: "Хорошо, что у каждого из нас есть свои интересы и жизнь вне отношений".

Тревожный

Родители были отзывчивы, но была нестабильность в отношениях: дежурили безразличие и заботу. Ваши потребности почти не удовлетворялись:

боитесь быть брошенным и отвергнутым: "Пожалуйста, только не уходи от меня, я все исправлю"

не переносите, когда партнер проводит время отдельно от вас: "Давай будем вместе всегда" или "Ты идешь к друзьям без меня, ты меня не любишь?"

нуждаетесь в постоянном подтверждении взаимности: "Чувство - это так сложно" или "Я не видела сегодня от тебя проявления чувств".

Избегающий

Родители были строги или эмоционально удалены, или вообще отсутствовали. Могли больше беспокоиться за оценки, домашние дела или поведение, чем ваши чувства, эмоции или страхи:

при сближении с партнером начинаете испытывать дискомфорт: "Чувство - это проявление слабости, не хочу им поддаваться".

часто не принимаете помощи, испытываете сильное чувство независимости: "Я справлюсь сам(а)"

избегаете эмоциональной или физической близости: "Будь рядом, но не слишком близко".

Типы привязанности людей (фото: Freepik)

Тревожно избегающий

Родители оставили вам детские травмы из-за психологического или физического насилия. Также находится страх перед родителями. Ваши потребности не удовлетворяются.

в отношениях остаетесь отстраненными и одновременно зависимыми: "Я хочу быть с тобой, но отталкиваю из-за страха полюбить"

ожидаете, что вас оттолкнут, ранят или разочаруют: "Хочу любви и заботы, но я не достоин(а) этого"

воспринимаете партнера как непредсказуемого человека: "Я тебе доверяю, но и боюсь одновременно".

На самом деле вы можете найти себя в смеси двух или более типов, но помните. Тип привязанности - это приобретенное, а не врожденное и его можно изменить, если вы обратитесь за профессиональной помощью.