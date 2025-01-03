4 сорти картоплі, які ідеальні для смаження

Які сорти картоплі використовують для смаження

Розара

Розара вважається універсальним високоврожайним сортом. Ця картопля стійка до багатьох вірусів та захворювань, а також доволі успішно пристосовується до складних умов.

Водночас, картопля сорту Розара полюбляє вологу, яка покращує врожайність. М'якоть картоплі цього ранньостиглого сорту жовтого кольору, погано розварюється.

Під час термічної обробки Розара чудово зберігає форму завдяки щільній консистенції, тому часто використовується для смаження і салатів з картоплею.

Аноста

Цей сорт картоплі належить до скоростиглих столових, маючи період вегетації в 80-95 днів. Бульби сорту Аноста зазвичай виростають середнього розміру, овальної форми.

Під час вирощування картоплі слід потурбуватися про зміцнення імунітету рослини. Хоча Аноста стійка до нематоди, бадилля може вражатися фітофторозом.

Шкірка картоплин - світло-жовтого кольору, а м'якоть має жовтуватий відтінок. Завдяки невеликому вмісту крохмалю цей сорт добре підходить для приготування картоплі фрі та чипсів.

Який сорт картоплі обирати для смаження (ілюстративне фото: Freepik)

Гранада

Цей сорт належить до високоврожайних середньопізніх видів. Картопля Гранада відрізняється низьким вмістом крохмалю, а також ніжним смаком та текстурою.

Шкірка бульб має світло-жовтий колір, як і м'якоть. Завдяки смаковим властивостям сорту, картоплю Гранада вважають універсальною.

Втім, через вміст крохмалю, картоплини чудово підходять для смаження, а також приготування чипсів та картоплі фрі.

Ред Леді

Картопля Ред Леді належить до столових сортів з середньораннім терміном дозрівання. Цей сорт відрізняється високою стійкістю до посухи, а також хорошими смаковими якостями.

Картоплини сорту Ред Леді зазвичай мають овальну форму, а важать в середньому 114-142 грами. Шкірка бульб має червонуватий відтінок, а м'якоть - жовтуватий.

Сорт Ред Леді доволі універсальний - картопля використовується для смаження, відварювання, пюре та салатів.

Як обрати картоплю для смаження

Не завжди при виборі картоплі для смаження можна встановити сорт коренеплоду. В цьому випадку можна орієнтуватися на вигляд бульб.

Насамперед слід звертати увагу на невеликі плоди з гладенькою шкіркою насиченого кольору. При розрізанні бульби з двох половинок коренеплоду повинен виділятися сік - це відбувається через низький вміст крохмалю. Така картопля краще триматиме форму під час смаження.