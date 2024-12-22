4 найкращих сорти картоплі для ідеального пюре

Картопляне пюре - це один з найпопулярніших гарнірів, який пасує до будь-якої страви. Але для того, щоб пюре було ніжним, повітряним та мало ідеальну текстуру, потрібно вибирати правильний сорт картоплі.

Про те, які сорти картоплі найкраще використовувати для пюре, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Які сорти картоплі використовують для пюре

Рів'єра

Рів'єра належить до найбільш ранніх сортів картоплі. Вже за 40 днів, після того, як з'явилися перші паростки, можна викопувати бульби.

Зазвичай під одним доволі розлогим кущем можна знайти до 12 картоплин, з гладкою шкіркою жовтуватого кольору. В середньому вага однієї бульби становить 150 г.

До того ж цей сорт картоплі стійкий до бактеріальної гнилі, парші та багатьох хвороб бульб, однак страждає на фітофтороз. Втім, Рів'єра - досить врожайний сорт, які адаптуються до багатьох ґрунтів.

Крім цього, картопля не потребує багато часу для приготування та чудово підходить для приготування пюре.

Белла Росса

Цей сорт картоплі належать до ультраранніх. Зазвичай бульби доволі великі, вагою близько 800 г.

Белла Росса не потребує специфічних умов та догляду, водночас сорт стійкий до нематод і відрізняється тривалістю зберігання врожаю.

Та найголовніша перевага цього сорту для приготування пюре - вміст крохмалю близько 15%, що забезпечує ідеальну текстуру страви.

Який сорт картоплі обирати для пюре (ілюстративне фото: Freepik)

Констанс

Картоплини Констанс виростають середнього розміру, мають жовту шкірку. Сорт належить до ультра ранніх та відрізняється високою врожайністю та стійкістю до хвороб.

Дозріває картопля не довше 55 днів, а зберігатися може протягом п'яти місяців. Завдяки якостям картоплі, Констанс використовують для варіння та запікання, але іноді навіть для смаження.

Тирас

Цей ранньостиглий сорт картоплі може давати два врожаї за один сезон. Тирас відрізняється чудовою стійкістю до посухи та адаптується до будь-якого типу ґрунту. Крім цього, картопля доволі стійка до захворювань.

Цей сорт містить велику кількість крохмалю та добре розварюється, завдяки чому Тирас - ідеальний варіант для приготування пюре. Втім, Тирас також використовують для приготування салатів та смаженої картоплі.

Як обрати картоплю для пюре

Для приготування пюре найкраще використовувати картоплю з високим вмістом крохмалю - саме цей компонент відповідає за консистенцію страви. Чим більше крохмалю в картоплі, тим ніжніше буде пюре.

Також радять звертати увагу на колір м'якої частини картоплі - жовтуваті відтінки свідчать про приємний смак.

Щоб перевірити вміст крохмалю в картоплі простим способом, бульбу розрізають навпіл та труть половинки одна в одну. Якщо половинки коренеплоду приклеюються один до одного - сорт крохмалистий.

А якщо з'являються краплі соку - в бульбах крохмалю мало. Цю картоплю краще використати для смаження.