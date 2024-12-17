Помилка в приготуванні картоплі, яку роблять майже всі

Відварена картопля - надзвичайно простий і поширений гарнір, для якого не потрібно специфічних вмінь чи зусиль. Втім, виявляється, в приготуванні вареної картоплі багато хто припускається деяких помилок.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Ofeminim .

Помилки при варінні картоплі

Картопля вважається скарбницею вуглеводів, вітаміну С, вітамінів групи В та мінералів, таких як калій, фосфор і магній. Останні мають важливе значення для здоров'я нервової системи, кров'яного тиску, а також кісток і зубів.

Для багатьох з нас нарізка картоплі перед приготуванням є стандартною поведінкою на кухні. Дрібні шматочки овочів набагато швидше готуються, а для кожного з нас важливо економити час.

Однак, на жаль, нарізана картопля, коли її кидають у каструлю, втрачає більшу частину своєї поживної цінності.

Як краще варити картоплю

Не різати картоплю перед приготуванням

Багато хто ріже картоплю кубиками або тонкими скибками, щоб прискорити процес приготування. Виявляється, це серйозна помилка.

Щоб отримати максимум користі від картоплі, варто готувати її цілою. Такий спосіб приготування зменшує вимивання поживних речовин, таких як вітамін С або калій, які "втікають" при варінні у воді.

Крім того, так можна уникнути ризику переварювання - ще одного фактору, який сприяє втраті поживних речовин.

Нарізання картоплі для варіння може призвести до втрати поживних речовин (ілюстративне фото: Freepik)

Не класти картоплю в холодну воду

Іншою помилкою є те, що картоплю зазвичай кладуть в холодну воду, через що овоч знову втрачає свою поживну цінність.

Проте занурення картоплі в киплячу воду створює на поверхні коренеплоду природний бар'єр, який захищає поживні речовини від вимивання. В результаті картопля зберігає більше вітамінів і мінералів, а також має кращий смак і текстуру.

Однак бувають ситуації, коли варіння в холодній воді є більш корисним. Наприклад, така практика доцільна під час відварювання картоплі зі шкіркою, або при відварюванні великих картоплин, які можуть приготуватися нерівномірно.

Пам'ятайте, що вибір способу приготування картоплі повинен відповідати нашим кулінарним потребам, а також поживним властивостям, які ми хочемо зберегти.