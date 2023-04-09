4 простых правила, с которыми ваши орхидеи будут часто и красиво цвести
В правильном уходе за орхидеями существует четыре простых правила, благодаря которым она роскошно и часто будет цвести.
Об этом рассказала цветочница из TikTok Світ орхідей.
Правило №1: много света
Орхидеи очень любят свет, но не прямой солнечный. Для этого с весны по осень растения, растущие на подоконнике, нужно притенять. Иначе они получат ожоги на чувствительных к солнцу листьях.
Правило №2: урегулированный полив
Он должен быть по мере подсыхания корней: если они посерели, можно полить, если еще зеленые - подождать. Но не допускайте сморщивания корней.
Окуните в чуть большую емкость вазон с орхидеей, чтобы она была на треть в воде. Удерживайте несколько часов (2-3), пока растение напьется. Но не следует держать слишком долго в воде.
Правило №3: внесение удобрений
Подкармливать орхидею нужно в период вегетации: когда активно растут листья, когда она начинает выбрасывать цветоносы, когда отцветут. Категорически нельзя подкармливать растение, когда оно цветет, ведь цветы просто увядают и осыпаются.
Правило №4: уход за листьями
Чтобы листики блестели, их нужно регулярно протирать водой от пыли, чтобы они были чистыми и ухоженными.
И главное правило: ваша любовь!
Цветы чувствуют, когда за их любят и за ними ухаживают. Тогда они отблагодарят вас красивым цветением и ростом.
Какое удобрение выбрать и как приготовить
Цветочница рекомендует приобрести "Вытяжку из биогумуса". Поливают с периодичностью: 2-3 раза с удобрением, затем простой водой. Растворите в 4 литрах воды 1 колпачок (50 мл) удобрения. Хорошо перемешайте.
Поливать с удобрением нужно с "замачиванием", как и при обычном поливе.
@_svit_orkhidey Что нужно для орхидей, чтобы они хорошо цветли? Инстаграм _svit_orkhidey #свиторхидей #орхидеи #орхидеяукраина #домашниеорхидеи #орхидеиуход #цветы #растения #растенияукраина оригинальный звук - Мир орхидей
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