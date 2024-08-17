4 простих вправи, які зміцнюють м'язи стегон та суглоби

Здорові стегна означають, що кістки навколо стегон структурно міцні. Це робить їх стійкими до переломів кісток, які виникають після падіння.

Звичайна станова тяга зі штангою

Вправа проробляє буквально кожен м'яз тіла - починаючи від мускулатури стегон, сідниць, низу спини, прямих і бічних абдомінальних м'язів преса, закінчуючи м'язами плечей і навіть рук.

Вправа рекомендується новачкам, тому що надає комплексний загальнорозвиваючий вплив на весь організм.

Встаньте прямо, розставивши ноги на ширині плечей. Відкиньте таз назад і тримайте тулуб прямо. Плавно опускайте тулуб зі штангою.

Виконайте 3 підходи по 6 повторень.

Станова тяга зі штангою (фото: eatthis.com)

Підйом ніг лежачи

Ляжте рівно на підлогу, витягнувши ноги. Тримайте ноги разом, піднімаючи їх, поки вони не будуть вище ваших стегон. При виконанні голова повинна не відриватись від землі.

Підйом ніг лежачи (фото: eatthis.com)

Махи ногою з боку в бік

Встаньте прямо, розставивши ноги на ширині плечей. Тримайтеся за стіну або міцний стілець для підтримки.

Витягніть одну ногу вбік якомога вище та робіть махи. Виконуйте інтенсивні рухи з одного боку в інший.

Махи ногою з боку в бік (фото: кадр з відео)

Утримування переднього коліна

Спочатку встаньте прямо, розставивши ноги на ширині плечей. Підніміть одну ногу перед собою і зігніть її. Притисніть ногу до грудей та утримуйте протягом 30 секунд.

Утримування переднього коліна (фото: кадр з відео)