UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

4 простих вправи, які зміцнюють м'язи стегон та суглоби

Які вправи допоможуть зміцнити суглоби (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

М’язи стегон та суглоби повсякденному житті піддаються незначним навантаженням. Особливо, якщо у вас сидяча робота і малорухомий спосіб життя в цілому. Покращити стан допоможуть корисні вправи, які можна виконувати навіть вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Здорові стегна означають, що кістки навколо стегон структурно міцні. Це робить їх стійкими до переломів кісток, які виникають після падіння.

Звичайна станова тяга зі штангою 

Вправа проробляє буквально кожен м'яз тіла - починаючи від мускулатури стегон, сідниць, низу спини, прямих і бічних абдомінальних м'язів преса, закінчуючи м'язами плечей і навіть рук.

Вправа рекомендується новачкам, тому що надає комплексний загальнорозвиваючий вплив на весь організм.

Встаньте прямо, розставивши ноги на ширині плечей. Відкиньте таз назад і тримайте тулуб прямо. Плавно опускайте тулуб зі штангою.

Виконайте 3 підходи по 6 повторень.

Станова тяга зі штангою (фото: eatthis.com)

Підйом ніг лежачи

Ляжте рівно на підлогу, витягнувши ноги. Тримайте ноги разом, піднімаючи їх, поки вони не будуть вище ваших стегон. При виконанні голова повинна не відриватись від землі.

Підйом ніг лежачи (фото: eatthis.com)

Махи ногою з боку в бік

Встаньте прямо, розставивши ноги на ширині плечей. Тримайтеся за стіну або міцний стілець для підтримки.

Витягніть одну ногу вбік якомога вище та робіть махи. Виконуйте інтенсивні рухи з одного боку в інший.

Махи ногою з боку в бік (фото: кадр з відео)

Утримування переднього коліна

Спочатку встаньте прямо, розставивши ноги на ширині плечей. Підніміть одну ногу перед собою і зігніть її. Притисніть ногу до грудей та утримуйте протягом 30 секунд.

Утримування переднього коліна (фото: кадр з відео)

Раніше ми повідомляли про 7 вправ, які допоможуть перевірити рівень фізичної підготовки.

Читайте також, як швидко схуднути, не рахуючи калорій.

Читайте РБК-Україна в Google News
спортивний одягСпортзал