7 вправ, які допоможуть перевірити рівень фізичної підготовки
Визначити загальну фізичну форму можна за допомогою простих вправ просто вдома. Спорт передбачає баланс сили, витривалості, гнучкості та рівноваги.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Стандартні віджимання
Станьте у положення, розставивши руки трохи ширше, ніж на ширині плечей. Опустіть тіло, поки груди майже не торкнуться підлоги. Поверніться у вихідне положення.
Виконайте три підходи по 10-15 повторень.
Стандартні віджимання (фото: eatthis.com)
Планка на ліктях
Прийміть положення планки, ставши на лікті. Затримайтеся в цьому положенні, тримаючи тіло в прямій лінії.
Прагніть зробити 3 підходи по одній хвилині.
Планка на ліктях (фото: eatthis.com)
Бічна планка
Ляжте на бік, випрямивши ноги і підніміть стегна, щоб тіло утворювало пряму лінію.
Затримайтеся в цьому положенні на 60 секунд. Потім повторіть на інший бік.
Бічна планка (фото: eatthis.com)
Високі коліна
Встаньте, розставивши ноги на ширині стегон. Бігайте на місці, піднімаючи коліна якомога вище. Тримайте швидкий темп.
Виконайте 3 підходи по одній хвилині.
Високі коліна (фото: eatthis.com)
Берпі
Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей. Потім присядьте, поклавши руки на підлогу. Поверніть ноги в положення планки, а потім відразу ж зробіть присідання.
Виконайте 3 підходи по 10 повторень.
Берпі (фото: eatthis.com)
Розтяжка
Встаньте на одне коліно, утворюючи кут 90 градусів. Висуньте стегна вперед, відчуваючи розтягнення стегна задньої ноги.
Затримайтеся на 30 секунд. Потім повторіть на іншу ногу.
Розтяжка стегна (фото: eatthis.com)
Стійка на одній нозі з нахилом
Встаньте на одну ногу, а іншу трохи підніміть позаду. Зігніться в стегнах, опустіть тулуб, витягнувши підняту ногу назад.
Поверніться у вихідне положення. Виконайте 3 підходи по 10 повторень на кожну ногу.
Стійка на одній нозі з нахилом (фото: eatthis.com)
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