7 вправ, які допоможуть перевірити рівень фізичної підготовки

Визначити загальну фізичну форму можна за допомогою простих вправ просто вдома. Спорт передбачає баланс сили, витривалості, гнучкості та рівноваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Стандартні віджимання

Станьте у положення, розставивши руки трохи ширше, ніж на ширині плечей. Опустіть тіло, поки груди майже не торкнуться підлоги. Поверніться у вихідне положення.

Виконайте три підходи по 10-15 повторень.

Стандартні віджимання (фото: eatthis.com)

Планка на ліктях

Прийміть положення планки, ставши на лікті. Затримайтеся в цьому положенні, тримаючи тіло в прямій лінії.

Прагніть зробити 3 підходи по одній хвилині.

Планка на ліктях (фото: eatthis.com)

Бічна планка

Ляжте на бік, випрямивши ноги і підніміть стегна, щоб тіло утворювало пряму лінію.

Затримайтеся в цьому положенні на 60 секунд. Потім повторіть на інший бік.

Бічна планка (фото: eatthis.com)

Високі коліна

Встаньте, розставивши ноги на ширині стегон. Бігайте на місці, піднімаючи коліна якомога вище. Тримайте швидкий темп.

Виконайте 3 підходи по одній хвилині.

Високі коліна (фото: eatthis.com)

Берпі

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей. Потім присядьте, поклавши руки на підлогу. Поверніть ноги в положення планки, а потім відразу ж зробіть присідання.

Виконайте 3 підходи по 10 повторень.

Берпі (фото: eatthis.com)

Розтяжка

Встаньте на одне коліно, утворюючи кут 90 градусів. Висуньте стегна вперед, відчуваючи розтягнення стегна задньої ноги.

Затримайтеся на 30 секунд. Потім повторіть на іншу ногу.

Розтяжка стегна (фото: eatthis.com)

Стійка на одній нозі з нахилом

Встаньте на одну ногу, а іншу трохи підніміть позаду. Зігніться в стегнах, опустіть тулуб, витягнувши підняту ногу назад.

Поверніться у вихідне положення. Виконайте 3 підходи по 10 повторень на кожну ногу.

Стійка на одній нозі з нахилом (фото: eatthis.com)