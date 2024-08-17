4 простых упражнения, которые укрепляют мышцы бедер и суставы

Здоровые бедра означают, что кости вокруг бедер структурно крепкие. Это делает их устойчивыми к переломам костей, возникающим после падения.

Обычная становая тяга со штангой

Упражнение проделывает буквально каждую мышцу тела - начиная от мускулатуры бедер, ягодиц, низа спины, прямых и боковых абдоминальных мышц пресса, заканчивая мышцами плеч и даже рук.

Упражнение рекомендуется новичкам, так как оказывает комплексное общеразвивающее влияние на весь организм.

Встаньте прямо, расставив ноги по ширине плеч. Откиньте таз назад и держите туловище прямо. Плавно опускайте туловище со штангой.

Выполните 3 подхода по 6 повторений.

Сословная тяга со штангой (фото: eatthis.com)

Подъем ног лежа

Лягте ровно на пол, вытянув ноги. Держите ноги вместе, приподнимая их, пока они не будут выше ваших бедер. При исполнении голова должна не отрываться от земли.

Подъем ног лежа (фото: eatthis.com)

Махи ногой из стороны в сторону

Встаньте прямо, расставив ноги на ширине плеч. Держитесь за стену или крепкий стул для поддержки.

Вытяните одну ногу в сторону как можно выше и совершайте махи. Выполняйте интенсивные движения из стороны в сторону.

Махи ногой из стороны в сторону (фото: кадр с видео)

Удерживание переднего колена

Сначала встаньте прямо, расставив ноги по ширине плеч. Поднимите одну ногу перед собой и согните ее. Прижмите ногу к груди и удерживайте в течение 30 секунд.

Удерживание переднего колена (фото: кадр с видео)