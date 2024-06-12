4 предмети одягу, які обов'язково повинні бути у низьких ростом дівчат

Низький зріст - зовсім не вирок і не є недоліком зовнішності. Мініатюрні дівчата постійно прагнуть виглядати вище і намагаються коригувати свій зріст за допомогою одягу. Є певні речі, які допоможуть цього досягнути.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Штани з високою посадкою

Стиліст Джо Манктелоу-Пімм розповів, що незалежно від того, купуєте ви джинси, легінси чи штани, обов’язково зверніть увагу на високу посадку.

Штани із високою талією можуть візуально видовжити ваші ноги та створити збалансований силует. Доповнювати такий образ експерт радить топом, щоб посилити ефект подовження.

Джинси з високою посадкою (фото: Freepik)

Піджак

Піджак, який пошили на замовлення, є обов’язковим у кожній шафі низьких дівчат. Зокрема, варто шукати такий без підкладок на плечах, який не буде обтяжувати вашу мініатюрну фігуру.

Добре підібраний піджак підкреслює вашу талію та додає структуру вашому тілу. Ви можете залишити піджаки розстебнутими, щоб створити вертикальну лінію по центру тіла.

Експерт із моди та стилю Моніка Ліанг рекомендує шукати піджак із вертикальними смужками, щоб візуально подовжити талію.

Сукня міді

Ці сукні є ідеальною довжиною, щоб продемонструвати взуття та підкреслити свою вузьку фігуру.

Варто обирати суцільні плаття на запах, які є не тільки позачасовими та елегантними, але чудово обтягують та подовжують талію.

Варто доповнювати свої сукні міді нюдовим взуттям під тон вашої шкіри, що створить ілюзію довшої ноги.

Довга сукня (фото: Freepik)

Вузькі короткі джинси

Скорочена довжина створює ілюзію подовження ніг.

Щоб виглядати витончено, поєднуйте джинси з низьким каблуком.

Які джинси допоможуть візуально зробити ноги довшими (фото: Freepik)