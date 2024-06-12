ua en ru
Ср, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

4 предмета одежды, которые обязательно должны быть у низких ростом девушек

Среда 12 июня 2024 14:25
UA EN RU
4 предмета одежды, которые обязательно должны быть у низких ростом девушек Какие вещи нужно носить низким девушкам (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Низкий рост - совсем не приговор и не является недостатком внешности. Миниатюрные девушки постоянно стремятся выглядеть повыше и пытаются корректировать свой рост с помощью одежды. Есть определенные вещи, которые помогут этому достичь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

Брюки с высокой посадкой

Стилист Джо Манктелоу-Пимм рассказал, что независимо от того, приобретаете ли вы джинсы, леггинсы или брюки, обязательно обратите внимание на высокую посадку.

Брюки с высокой талией могут визуально продлить ваши ноги и создать сбалансированный силуэт. Дополнять такой образ эксперт советует топом, чтобы усилить эффект удлинения.

4 предмета одежды, которые обязательно должны быть у низких ростом девушекДжинсы с высокой посадкой (фото: Freepik)

Пиджак

Пиджак, который сшили на заказ, обязателен в каждом шкафу низких девушек. В частности, стоит искать такой без подкладок на плечах, который не будет утруждать вашу миниатюрную фигуру.

Хорошо подобранный пиджак подчеркивает вашу талию и добавляет структуру вашему телу. Вы можете оставить пиджаки расстегнутыми, чтобы создать вертикальную линию по центру тела.

Эксперт по моде и стилю Моника Лианг рекомендует искать пиджак с вертикальными полосками, чтобы зрительно удлинить талию.

Платье миди

Эти платья представляют собой идеальную длину, чтобы продемонстрировать обувь и подчеркнуть свою узкую фигуру.

Следует выбирать сплошные платья на запах, которые являются не только вневременными и элегантными, но прекрасно обтягивают и удлиняют талию.

Следует дополнять свои платья миди нюдовой обувью под тон вашей кожи, что создаст иллюзию более длинной ноги.

4 предмета одежды, которые обязательно должны быть у низких ростом девушекДлинное платье (фото: Freepik)

Узкие короткие джинсы

Укороченная длина создает иллюзию удлинения ног.

Чтобы выглядеть изящно, совмещайте джинсы с низким каблуком.

4 предмета одежды, которые обязательно должны быть у низких ростом девушекКакие джинсы помогут зрительно сделать ноги длиннее (фото: Freepik)

Ранее мы сообщали, что такое "правильный" оверсайз и кому нельзя носить этот стиль вообще.

Также мы писали, почему спортивная одежда должна быть из синтетики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Стиль жизни
NEWS
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта