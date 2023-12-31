4 поради від лікарів, які допоможуть не переїдати у новорічну ніч

Не сідайте за стіл з порожнім шлунком

"Вже незабаром почнуться новорічні свята - бескінченний марафон застіль. Ми підготували кілька простих порад, що допоможуть не переїдати на свята і залишитися у формі", - пишуть лікарі.

Вони радять не забувати про повноцінний сніданок та обід, адже в іншому випадку ризик переїдання значно збільшується.

Завчасно зробіть перекус

Щоб знизити апетит, за пів години до застілля зробіть перекус із легких продуктів або навіть фруктів, попийте чаю. Важливо, щоб ви за стіл не сідали голодними, бо так з'їсте більше, ніж потребує ваш організм.

Віддавайте перевагу білковій їжі

Під час застілля налягайте на м'ясо та рибу, бажано не жирні. Разом із цим уникайте споживання швидких вуглеводів і жирів, наприклад, майонезних салатів та кондитерських виробів.

"Не поспішайте та їжте повільно. В середньому шлунку потрібно приблизно 15-20 хвилин, щоб зрозуміти, що він вже наситився. Це правило дозволить не з’їсти зайвого", - пояснюють медики.

Між прийомами їжі рухайтеся і пийте багато води

Додаткова фізична активність дозволить організму краще справитись із перетравленням їжі та уникнути важкості у шлунку. А ще - так ви трішки спалите тих калорій, які наїли під час застілля.

Дуже важливо пити достатньо води, вона займатиме місце у шлунку і даватиме відчуття ситості, а ще допоможе нормальному функціонуванню організму.