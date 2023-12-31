4 совета от врачей, которые помогут не переедать в новогоднюю ночь

Не садитесь за стол с пустым желудком

"Уже скоро начнутся новогодние праздники - бесконечный марафон застолий. Мы подготовили несколько простых советов, которые помогут не переедать в праздники и остаться в форме", - пишут врачи.

Они советуют не забывать о полноценном завтраке и обеде, ведь в противном случае риск переедания значительно увеличивается.

Заранее сделайте перекус

Чтобы снизить аппетит, за пол часа до застолья сделайте перекус из легких продуктов или даже фруктов, попейте чая. Важно, чтобы вы за стол не садились голодными, потому что так съедите больше, чем нуждается ваш организм.

Отдавайте предпочтение белковой пище

Во время застолья налегайте на мясо и рыбу, лучше не жирные. Вместе с тем избегайте употребления быстрых углеводов и жиров, например майонезных салатов и кондитерских изделий.

"Не торопитесь и ешьте медленно. В среднем желудку нужно примерно 15-20 минут, чтобы понять, что он уже насытился. Это правило позволит не съесть лишнего", - объясняют медики.

Между приемами пищи гуляйте и пейте много воды

Дополнительная физическая активность позволит организму лучше справиться с перевариванием пищи и избежать тяжести желудка. А еще - так вы немного сожжете тех калорий, которые наели во время застолья.

Очень важно пить достаточно воды, она будет занимать место в желудке и давать ощущение сытости, а еще поможет нормальному функционированию организма.