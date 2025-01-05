4 помилки під час тренування, які можуть скоротити життя

Регулярні тренування допомагають підтримувати тіло у формі та запобігають численним захворюванням. Однак, деякі помилки під час виконання вправ можуть скорочувати тривалість життя.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
ажливо пам’ятати, що різноманітні помилки у вправах можуть впливати на тривалість життя.
Смог, що містить мікроскопічні частинки бруду та диму, може суттєво нашкодити здоров’ю. Згідно з дослідженням, опублікованим у Cardiovascular Research, смог скорочує середню тривалість життя майже на три роки в глобальному масштабі.
Хоча терміни "сила" і "потужність" можуть здаватися схожими, вони мають різне значення.
Зокрема, сила визначає, скільки ваги можна підняти, а потужність враховує і швидкість виконання вправ.
Дослідження, представлене Європейським товариством кардіологів, виявило, що акцент на м’язовій потужності, а не лише на силі, пов’язаний із довголіттям.
Професор Клаудіо Гіл Араухо розповів, щоб покращити м’язову потужність, обирайте помірну вагу та виконуйте 1-3 підходи по 6-8 повторень якомога швидше, зберігаючи правильну техніку.
Варто уникати надмірного навантаження та стресу, адже навіть найкращі наміри можуть мати зворотний ефект, якщо сильно навантажувати організм.
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