Регулярные тренировки помогают поддерживать тело в форме и предотвращают многочисленные заболевания. Однако, некоторые ошибки при выполнении упражнений могут сокращать продолжительность жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
помнить, что различные ошибки в упражнениях могут влиять на продолжительность жизни.
Смог, содержащий микроскопические частицы грязи и дыма, может существенно навредить здоровью. Согласно исследованию, опубликованному в Cardiovascular Research, смог сокращает среднюю продолжительность жизни почти на три года в глобальном масштабе.
Хотя термины "сила" и "мощность" могут казаться похожими, они имеют разное значение.
В частности, сила определяет, сколько веса можно поднять, а мощность учитывает и скорость выполнения упражнений.
Исследование, представленное Европейским обществом кардиологов, обнаружило, что акцент на мышечной мощности, а не только на силе, связан с долголетием.
Профессор Клаудио Гил Араухо рассказал, чтобы улучшить мышечную мощность, выбирайте умеренный вес и выполняйте 1-3 подхода по 6-8 повторений как можно быстрее, сохраняя правильную технику.
Стоит избегать чрезмерной нагрузки и стресса, ведь даже самые лучшие намерения могут иметь обратный эффект, если сильно нагружать организм.
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