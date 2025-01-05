4 помилки під час тренування, які можуть скоротити життя

Регулярні тренування допомагають підтримувати тіло у формі та запобігають численним захворюванням. Однак, деякі помилки під час виконання вправ можуть скорочувати тривалість життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Численні наукові та медичні дослідження свідчать про те, що постійні фізичні вправи є безумовною запорукою здорового способу життя. Переваги фізичних вправ для продовження життя численні і постійно зростають.

В ажливо пам’ятати, що різноманітні помилки у вправах можуть впливати на тривалість життя.

Ви робите занадто багато і часто

Слухаючи улюблену пісню в тренажерному залі, ви можете відчувати, що можете бігати годинами безперервно, але дуже важливо реалістично підходити до тренувань.

Ефективне тренування має бути важким, але є межа. Жоден тренер не знає ваше тіло так добре, як ви. Якщо тренування здається занадто важким, то варто припинити його.

Так само вам не потрібно займатися інтенсивними, виснажливими тренуваннями сім днів на тиждень.

Останні дослідження свідчать, що надмірна регулярна напружена діяльність може скоротити тривалість життя. Занадто часте виконання HIIT (високоінтенсивне інтервальне тренування) може перешкоджати функціонуванню мітохондрій і підвищувати резистентність до інсуліну.

Ви турбуєтеся про вправи

Зазвичай фізичні вправи є одним із чудових рішень у житті, але іноді ми не можемо не зробити це великою проблемою.

Якщо ви нещодавно розпочали нову програму вправ і постійно психологічно себе напружуєте, то це може негативно на вас вплинути.

Дослідження показало, що надмірне занепокоєння про недостатню кількість фізичних вправ може скоротити тривалість життя. Щоб дійти такого висновку, автори дослідження проаналізували понад 61 000 американців.

Забруднення повітря і тренування на вулиці

Переваги фізичних вправ на свіжому повітрі добре відомі, але ви завжди повинні уникати місць із високим рівнем забруднення повітря, якщо це можливо.

Смог, що містить мікроскопічні частинки бруду та диму, може суттєво нашкодити здоров’ю. Згідно з дослідженням, опублікованим у Cardiovascular Research, смог скорочує середню тривалість життя майже на три роки в глобальному масштабі.

Зосередження лише на силі

Хоча терміни "сила" і "потужність" можуть здаватися схожими, вони мають різне значення.

Зокрема, сила визначає, скільки ваги можна підняти, а потужність враховує і швидкість виконання вправ.

Дослідження, представлене Європейським товариством кардіологів, виявило, що акцент на м’язовій потужності, а не лише на силі, пов’язаний із довголіттям.

Професор Клаудіо Гіл Араухо розповів, щоб покращити м’язову потужність, обирайте помірну вагу та виконуйте 1-3 підходи по 6-8 повторень якомога швидше, зберігаючи правильну техніку.

Обов’язково відпочивайте 20 секунд між кожним підходом.

Варто уникати надмірного навантаження та стресу, адже навіть найкращі наміри можуть мати зворотний ефект, якщо сильно навантажувати організм.