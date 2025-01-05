4 ошибки во время тренировки, которые могут сократить жизнь

Регулярные тренировки помогают поддерживать тело в форме и предотвращают многочисленные заболевания. Однако, некоторые ошибки при выполнении упражнений могут сокращать продолжительность жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Многочисленные научные и медицинские исследования свидетельствуют о том, что постоянные физические упражнения являются безусловным залогом здорового образа жизни. Преимущества физических упражнений для продления жизни многочисленны и постоянно растут.

Важно помнить, что различные ошибки в упражнениях могут влиять на продолжительность жизни.

Вы делаете слишком много и часто

Слушая любимую песню в тренажерном зале, вы можете чувствовать, что можете бегать часами непрерывно, но очень важно реалистично подходить к тренировкам.

Эффективная тренировка должна быть тяжелой, но есть предел. Ни один тренер не знает ваше тело так хорошо, как вы. Если тренировка кажется слишком тяжелой, то стоит прекратить ее.

Так же вам не нужно заниматься интенсивными, изнурительными тренировками семь дней в неделю.

Последние исследования показывают, что чрезмерная регулярная напряженная деятельность может сократить продолжительность жизни. Слишком частое выполнение HIIT (высокоинтенсивная интервальная тренировка) может препятствовать функционированию митохондрий и повышать резистентность к инсулину.

Вы беспокоитесь об упражнениях

Обычно физические упражнения являются одним из замечательных решений в жизни, но иногда мы не можем не сделать это большой проблемой.

Если вы недавно начали новую программу упражнений и постоянно психологически себя напрягаете, то это может негативно на вас повлиять.

Исследование показало, что чрезмерное беспокойство о недостаточном количестве физических упражнений может сократить продолжительность жизни. Чтобы прийти к такому выводу, авторы исследования проанализировали более 61 000 американцев.

Загрязнение воздуха и тренировки на улице

Преимущества физических упражнений на свежем воздухе хорошо известны, но вы всегда должны избегать мест с высоким уровнем загрязнения воздуха, если это возможно.

Смог, содержащий микроскопические частицы грязи и дыма, может существенно навредить здоровью. Согласно исследованию, опубликованному в Cardiovascular Research, смог сокращает среднюю продолжительность жизни почти на три года в глобальном масштабе.

Сосредоточение только на силе

Хотя термины "сила" и "мощность" могут казаться похожими, они имеют разное значение.

В частности, сила определяет, сколько веса можно поднять, а мощность учитывает и скорость выполнения упражнений.

Исследование, представленное Европейским обществом кардиологов, обнаружило, что акцент на мышечной мощности, а не только на силе, связан с долголетием.

Профессор Клаудио Гил Араухо рассказал, чтобы улучшить мышечную мощность, выбирайте умеренный вес и выполняйте 1-3 подхода по 6-8 повторений как можно быстрее, сохраняя правильную технику.

Обязательно отдыхайте 20 секунд между каждым подходом.

Стоит избегать чрезмерной нагрузки и стресса, ведь даже самые лучшие намерения могут иметь обратный эффект, если сильно нагружать организм.