Дивіться, якого макіяжу очей краще уникати, аби не виглядати старшою: фотоприклади

Занадто нафарбовані брови

Широкі та густі брови зараз у моді, вони асоціюються із підлітковою юністю. Втім у жодному разі не можна їх занадто зафарбовувати. Дуже чорні чи темно-коричневі брови зроблять вас набагато старшою за реальний вік.

Скористайтесь універсальним правилом - білявкам найкраще віддати перевагу кольору, який на тон темніше їхнього волосся, а брюнеткам - варто вибрати колір на тон світліше.

Надто темні брови зроблять вас старшою (скриншот)

Надто яскравий макіяж повік

Крикливий яскравий макіяж зайвий раз підкреслить те, що вам уже не 20 років. Повірте, з ним ви ще й будете дуже недоречно виглядати. Краще зробити мейкап із приглушених кольорів, можна додати легкі світлі акценти. Чудовим варіантом є смокі айс чи тонкі стрілки.

Такий макіяж не радять робити навіть жінкам, яким трохи за 30 років (скриншот)

Забагато чорної підводки

Чорна підводка гарно виділяє очі і робить їх виразнішими. Втім не варто занадто багато наносити цього засобу, інакше ризикуєте зробити замість акценту на очах - дві чорні плями на обличчі. Пам'ятайте, що найкращим варіантом стануть тоненькі чорні стрілки.

Не варто наносити чорну підводку жирними лініями (скриншот)

Неправильне нанесення туші

Для вдалого макіяжу дуже важливо правильно нанести туш. Вона не повинна зліплювати вії та лягати грудками. Інакше такий макіяж приверне занадто багато уваги до очей, а саме ця зона часто видає вік. А от неакуратні вії візуально додадуть вам ще з десяток років.

Ось такого нанесення туші варто уникати (скриншот)