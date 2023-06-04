Смотрите, какого макияжа глаз лучше избегать, чтобы не выглядеть старше: фотопримеры

Удачный макияж способен скрыть реальный возраст и сделать зрелую женщину на десяток лет моложе. Но если допустить ошибки, то есть угроза визуально сделать себя гораздо старше.
О том, какие ошибки нельзя допускать в макияже глаз, читайте в материале Styler.
Широкие и густые брови сейчас в моде, они ассоциируются с подростковой юностью. Однако ни в коем случае нельзя их слишком окрашивать. Очень черные или темно-коричневые брови сделают вас гораздо старше реального возраста.
Воспользуйтесь универсальным правилом - блондинкам лучше всего отдать предпочтение цвету, который на тон темнее их волос, а брюнеткам - стоит выбрать цвет на тон светлее.
Кричащий яркий макияж лишний раз подчеркнет то, что вам уже не 20 лет. Поверьте, с ним вы еще и будете очень некстати выглядеть. Лучше сделать макияж из приглушенных цветов, можно добавить легкие светлые акценты. Прекрасным вариантом станут смоки айс или тонкие стрелки.
Черная подводка хорошо выделяет глаза и делает их более выразительными. Однако не стоит слишком много наносить этого средство, иначе рискуете сделать вместо акцента на глазах - два черных пятна на лице. Помните, что лучшим вариантом станут тонкие черные стрелки.
Для удачного макияжа очень важно правильно нанести тушь. Она не должна склеивать ресницы и ложиться комками. Иначе такой макияж привлечет слишком много внимания к глазам, а именно эта зона часто выдает возраст. А вот неаккуратные ресницы зрительно прибавят вам еще с десяток лет.
Раньше мы писали о том, какие стрижки лучше выбирать женщинам за 40 лет.
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