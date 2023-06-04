Смотрите, какого макияжа глаз лучше избегать, чтобы не выглядеть старше: фотопримеры

Слишком накрашенные брови

Широкие и густые брови сейчас в моде, они ассоциируются с подростковой юностью. Однако ни в коем случае нельзя их слишком окрашивать. Очень черные или темно-коричневые брови сделают вас гораздо старше реального возраста.

Воспользуйтесь универсальным правилом - блондинкам лучше всего отдать предпочтение цвету, который на тон темнее их волос, а брюнеткам - стоит выбрать цвет на тон светлее.

Широкие черные брови сделают вас старше (скриншот)

Слишком яркий макияж век

Кричащий яркий макияж лишний раз подчеркнет то, что вам уже не 20 лет. Поверьте, с ним вы еще и будете очень некстати выглядеть. Лучше сделать макияж из приглушенных цветов, можно добавить легкие светлые акценты. Прекрасным вариантом станут смоки айс или тонкие стрелки.

Такой макияж не советуют делать даже женщинам, которым чуть за 30 лет (скриншот)

Слишком много черной подводки

Черная подводка хорошо выделяет глаза и делает их более выразительными. Однако не стоит слишком много наносить этого средство, иначе рискуете сделать вместо акцента на глазах - два черных пятна на лице. Помните, что лучшим вариантом станут тонкие черные стрелки.

Не стоит наносить черную подводку жирными линиями (скриншот)

Неправильное нанесение туши

Для удачного макияжа очень важно правильно нанести тушь. Она не должна склеивать ресницы и ложиться комками. Иначе такой макияж привлечет слишком много внимания к глазам, а именно эта зона часто выдает возраст. А вот неаккуратные ресницы зрительно прибавят вам еще с десяток лет.

Вот такого нанесения туши следует избегать (скриншот)