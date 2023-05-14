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Робить жінок візуально старшими? Стиліст розкрила усю правду про чорний колір

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Неділя 14 травня 2023 15:12
Робить жінок візуально старшими? Стиліст розкрила усю правду про чорний колір Що потрібно знати про чорний колір (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Побутує думка, що чорний колір візуально додає віку і робить людей старшими. Саме тому його часто уникають жінки після 40 років. Втім, чи справді це так?

Відповідь на це питання дала стилістка Alena Miasoed в Instagram.

Чи додає чорний колір віку

"Це одна із суперечливих тем, які я зустрічала серед стилістів. Чорний колір вважається траурним тільки тоді, коли траур. У повсякденному житті цей колір транслює впевненість, статусність, ясність думки, лідерство, сексуальність і навіть агресію", - пояснює експерт.

Стилістка наголошує, що чорний колір не додає віку.

"Якщо білий колір підсвічує обличчя, омолоджує, висвітлює зморшки, то чорний нічого не робить - не затемнює і не підсвічує", - каже стилістка.

Як правильно носити чорний одяг

Alena Miasoed пояснює, що чорний колір треба вміти грамотно носити.

"Усе залежить від того, з якої тканини виготовлений одяг, який дизайн, стиль, наскільки це вбрання сучасне. У чорному кольорі ви не будете мати старший вигляд", - каже експерт.

Вона радить жінкам, які носять чорний одяг, робити макіяж, аби виглядати виразніше. Особливо, якщо у них не фарфорове обличчя або вже є зморшки.

Раніше ми розповідали про те, як перевірити чи личить вам цей колір.

Читайте також про те, яку помилку найчастіше допускають жінки у літньому образі.

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