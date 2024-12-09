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4 напої, які підсилюють тривогу та порушують роботу мозку

Які алкогольні напої викликають тривожність (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі алкогольні напої можуть сприяти тривожному або депресивному розладу. Дієтолог також пояснив, чим категорично не можна запивати алкоголь, щоб не нашкодити здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live.

Дієтолог Вісенте Відаль розповів, що коктейлі н

до похмілля та тривоги.

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