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4 напитка, которые усиливают тревогу и нарушают работу мозга

Какие алкогольные напитки вызывают тревожность (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые алкогольные напитки могут способствовать тревожному или депрессивному расстройству. Диетолог также объяснил, чем категорически нельзя запивать алкоголь, чтобы не навредить здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.

Диетолог Висенте Видаль рассказал, что коктейли

к похмелью и тревоге.

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