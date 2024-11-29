Не лише бадьорить: косметолог назвала напій, який впливає на молодість та стан шкіри

Кава може впливати не тільки на бадьорість, а й на стан шкіри. Напій може зменшувати кількість висипів, але при надмірному вживанні буде лише шкодити.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яку кількість кави можна випивати за день без шкоди для організму.

Користь кави для шкіри

За словами косметолога Дарії Тіщенко, кава, а саме кофеїн може мати, як позитивний, так і негативний вплив на шкіру.

До позитивних аспектів можна віднести кількість антиоксидантів, які містять у кофеїні - вони захищають клітини шкіри від пошкоджень, сприяючи збереженню її молодого стану.

Також кофеїн має протизапальні властивості - може допомогти зменшити почервоніння та набряки, особливо навколо очей.

Як може нашкодити

Експерт зазначила, що водночас кофеїн може негативно впливати на шкіру, схильну до акне. Також надмірне споживання може підвищити рівень стресу, що впливає на появу висипань.

Вживання неякісної кави може призвести до дисбалансу мікрофлори кишківника, а це може викликати запалення в організмі, які відобразяться на шкірі у вигляді висипань, почервонінь та лущення.

Помірне споживання кави, а це 1-2 чашки на день, може бути частиною здорового способу життя і навіть приносити багато користі. Тому важливо дотримуватись норми.

До того ж необхідно звертати увагу на реакцію організму та коригувати споживання.

Кому не можна пити каву

Дієтолог Келлі Макгрейн розповіла, оскільки кофеїн з кави може спричинити тимчасове підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, то усім, хто вже має серцеві захворювання, важливо уникати такого напою.

Вагітним рекомендується обмежити споживання кофеїну до 200 міліграмів щодня, щоб мінімізувати ризик викидня та передчасних пологів.

Кофеїн є стимулятором, який може посилити тривожність у деяких людей. Якщо ви регулярно відчуваєте тривогу або напади паніки, ви можете уникати або зменшити споживання кави.