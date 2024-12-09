4 напитка, которые усиливают тревогу и нарушают работу мозга
Некоторые алкогольные напитки могут способствовать тревожному или депрессивному расстройству. Диетолог также объяснил, чем категорически нельзя запивать алкоголь, чтобы не навредить здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.
Коктейли
Диетолог Висенте Видаль рассказал, что коктейли наполнены сладкими сиропами и фруктовыми соками, которые приводят к увеличению уровня сахара в крови.
Сахар в коктейлях приводит к прыжкам и падению уровня сахара в крови, оставляя человека нервным и раздражительным. Эти быстрые колебания могут привести к сердцебиению, усталости и повышенному чувству тревоги. Кроме того, сладкий вкус облегчает чрезмерный восторг.
Виски
Насыщенный вкус виски имеет скрытые риски и даже способен нарушать работу мозга. Процесс выдержки в деревянных бочках приводит к брожению темных алкогольных напитков. А это может привести к похмелью и тревоге.
"Темные алкогольные напитки имеют более высокий уровень этих сложных спиртов, к которым вашему мозгу труднее адаптироваться. Это значит, что вы, скорее всего, будете чувствовать себя опьяненным при меньшем количестве алкоголя и проснетесь с повышенной тревогой", - предупреждает эксперт.
Водка
Прозрачные спиртные напитки содержат меньше конгенеров, чем виски, но высокое содержание алкоголя может быть проблематичным, особенно при смешивании с газированными напитками, такими как тоник.
Карбонизация ускоряет всасывание алкоголя, что может повысить риск нервных чувств и тревожных мыслей.
Энергетические напитки
Смешивание алкоголя с энергетическими напитками может быть особенно опасным. Кофеин в энергетических напитках маскирует седативное действие алкоголя, заставляя людей пить больше, чем они понимают.
Кофеин - это стимулятор, который ускоряет частоту сердечных сокращений и сам по себе может усилить чувство тревоги. В сочетании с алкоголем он производит эффект на мозг.
Риск развития проблем со здоровьем, включая рак полости рта, горла и груди, растет, чем больше вы пьете алкоголя.
Употребление продуктов, богатых белками и углеводами, например курица или пицца, является хорошей идеей, поскольку они могут замедлить всасывание алкоголя в кровь.
Алкоголь является депрессантом, что означает, что он может усугубить чувство печали, гнева или тревоги. Если вы уже испытываете эти эмоции до того, как выпили, вы, скорее всего, превысите безопасные пределы употребления алкоголя и вы не сможете контролировать себя.
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