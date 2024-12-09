4 напитка, которые усиливают тревогу и нарушают работу мозга

Некоторые алкогольные напитки могут способствовать тревожному или депрессивному расстройству. Диетолог также объяснил, чем категорически нельзя запивать алкоголь, чтобы не навредить здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live .

Коктейли

Диетолог Висенте Видаль рассказал, что коктейли наполнены сладкими сиропами и фруктовыми соками, которые приводят к увеличению уровня сахара в крови.

Сахар в коктейлях приводит к прыжкам и падению уровня сахара в крови, оставляя человека нервным и раздражительным. Эти быстрые колебания могут привести к сердцебиению, усталости и повышенному чувству тревоги. Кроме того, сладкий вкус облегчает чрезмерный восторг.

Виски

Насыщенный вкус виски имеет скрытые риски и даже способен нарушать работу мозга. Процесс выдержки в деревянных бочках приводит к брожению темных алкогольных напитков. А это может привести к похмелью и тревоге.

"Темные алкогольные напитки имеют более высокий уровень этих сложных спиртов, к которым вашему мозгу труднее адаптироваться. Это значит, что вы, скорее всего, будете чувствовать себя опьяненным при меньшем количестве алкоголя и проснетесь с повышенной тревогой", - предупреждает эксперт.

Водка

Прозрачные спиртные напитки содержат меньше конгенеров, чем виски, но высокое содержание алкоголя может быть проблематичным, особенно при смешивании с газированными напитками, такими как тоник.

Карбонизация ускоряет всасывание алкоголя, что может повысить риск нервных чувств и тревожных мыслей.

Энергетические напитки

Смешивание алкоголя с энергетическими напитками может быть особенно опасным. Кофеин в энергетических напитках маскирует седативное действие алкоголя, заставляя людей пить больше, чем они понимают.

Кофеин - это стимулятор, который ускоряет частоту сердечных сокращений и сам по себе может усилить чувство тревоги. В сочетании с алкоголем он производит эффект на мозг.

Риск развития проблем со здоровьем, включая рак полости рта, горла и груди, растет, чем больше вы пьете алкоголя.

Употребление продуктов, богатых белками и углеводами, например курица или пицца, является хорошей идеей, поскольку они могут замедлить всасывание алкоголя в кровь.