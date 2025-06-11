4 готові страви з кулінарії супермаркетів, які категорично не можна купувати влітку

Літом кулінарні відділи супермаркетів пропонують широкий вибір готових страв - сніданки, обіди, гарніри, супи, м’ясо, десерти. Але саме зараз деякі з них перетворюються на потенційно небезпечні продукти.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 4 основні категорії готових страв, які влітку краще оминати, навіть, якщо ви дуже голодні.
Картопляний, "Олів'є", крабовий, курячий або "Цезар" з соусами - все це кулінарна класика. Але в теплу пору року такі страви входять до списку найбільш небезпечних. Через високий вміст білка і вологи та часте нехтування температурним режимом салати стають ідеальним середовищем для розвитку Listeria monocytogenes і сальмонели.
За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, м’ясні та овочеві салати з кулінарій часто стають причиною лістеріозу, особливо серед літніх людей та вагітних.
Навіть після термообробки м’ясо може бути заражене лістерією, якщо його неправильно зберігати або нарізати на загальних поверхнях. Так, у 2024 році в США зафіксували спалах лістеріозу, пов’язаний саме з м’ясною кулінарією: понад 60 госпіталізацій, зокрема серед покупців deli-meat у супермаркетах.
Управління з контролю за продуктами й ліками попереджає: лістерія зберігає життєздатність у холодильнику й активізується при найменших порушеннях температури.
Фета, бринза, камамбер, козячий сир - поширені інгредієнти для літніх закусок, які продаються порційно у відділах кулінарії. Але згідно з аналізом Consumer Reports, саме м’які сири найчастіше містять бактерії Listeria або E. coli, навіть якщо виготовлені з пастеризованого молока.
Вживання м’яких сирів влітку особливо небезпечне для вагітних - ризик зараження плоду або ускладнень зростає в рази.
У спеку готові сендвічі з кулінарії можуть стати джерелом серйозного отруєння (не дивно, що багато сайтів про здоров’я включають цю страву до списків найризикованіших літніх продуктів).
Проблема криється у поєднанні швидкопсувних інгредієнтів (майонез, шинка, сир, яйця) та частому порушенні умов зберігання: температура вище +4 градусів сприяє стрімкому розвитку лістерії та інших бактерій.
Особливо подалі від сендвічів повинні триматися вагітні (ризик зараження плоду) і літні люди (ускладнення від інтоксикації та зневоднення).
Ось кілька простих правил, які допоможуть знизити ризик отруєнь та інфекцій.
Ці прості поради можуть уберегти вас і вашу родину від харчових отруєнь, які найчастіше трапляються саме в спекотний період. Якщо є сумніви щодо якості продукту - краще відмовитися від покупки, ніж ризикувати здоров’ям.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт Health.com, дослідження організації Consumer Reports, Центр громадського здоров'я.