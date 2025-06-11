4 готові страви з кулінарії супермаркетів, які категорично не можна купувати влітку

Салати з майонезом і молочними заправками

Картопляний, "Олів'є", крабовий, курячий або "Цезар" з соусами - все це кулінарна класика. Але в теплу пору року такі страви входять до списку найбільш небезпечних. Через високий вміст білка і вологи та часте нехтування температурним режимом салати стають ідеальним середовищем для розвитку Listeria monocytogenes і сальмонели.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, м’ясні та овочеві салати з кулінарій часто стають причиною лістеріозу, особливо серед літніх людей та вагітних.

М’ясні нарізки, буженина, рулети

Навіть після термообробки м’ясо може бути заражене лістерією, якщо його неправильно зберігати або нарізати на загальних поверхнях. Так, у 2024 році в США зафіксували спалах лістеріозу, пов’язаний саме з м’ясною кулінарією: понад 60 госпіталізацій, зокрема серед покупців deli-meat у супермаркетах.

Управління з контролю за продуктами й ліками попереджає: лістерія зберігає життєздатність у холодильнику й активізується при найменших порушеннях температури.

М’які сири та сирні закуски

Фета, бринза, камамбер, козячий сир - поширені інгредієнти для літніх закусок, які продаються порційно у відділах кулінарії. Але згідно з аналізом Consumer Reports, саме м’які сири найчастіше містять бактерії Listeria або E. coli, навіть якщо виготовлені з пастеризованого молока.

Вживання м’яких сирів влітку особливо небезпечне для вагітних - ризик зараження плоду або ускладнень зростає в рази.

Сендвічі та готові бутерброди

У спеку готові сендвічі з кулінарії можуть стати джерелом серйозного отруєння (не дивно, що багато сайтів про здоров’я включають цю страву до списків найризикованіших літніх продуктів).

Проблема криється у поєднанні швидкопсувних інгредієнтів (майонез, шинка, сир, яйця) та частому порушенні умов зберігання: температура вище +4 градусів сприяє стрімкому розвитку лістерії та інших бактерій.

Особливо подалі від сендвічів повинні триматися вагітні (ризик зараження плоду) і літні люди (ускладнення від інтоксикації та зневоднення).

Як захистити себе: що варто знати перед покупкою готових страв

Ось кілька простих правил, які допоможуть знизити ризик отруєнь та інфекцій.

Купуйте тільки гарячі страви, які щойно приготували

Обирайте їжу, яка ще тепла на дотик або щойно знята з термобоксів. Її температура вище +60 градусів, а це зона, де бактерії не виживають. Якщо страва вже остигла, її безпечність під сумнівом - особливо влітку.

Запитуйте про дату виготовлення

Вимагайте у продавця показати маркування з точною датою та часом приготування. В ідеалі - страва має бути виготовлена не більше ніж за кілька годин до продажу. Уникайте страв без чіткого маркування або з нечітко написаними етикетками, а також з будь-яким підозрілим запахом!

Обирайте продукти без майонезу, сирих яєць і свіжої зелені

Ці інгредієнти псуються швидше за інші. Майонез і яйця часто стають джерелом сальмонели, а зелень - переносником кишкової палички, особливо якщо її недостатньо промили перед приготуванням.

Ці прості поради можуть уберегти вас і вашу родину від харчових отруєнь, які найчастіше трапляються саме в спекотний період. Якщо є сумніви щодо якості продукту - краще відмовитися від покупки, ніж ризикувати здоров’ям.

