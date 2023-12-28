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4 головних міфи про саморозвиток. Це точно вас здивує

Міфи про саморозвиток, які вас здивують (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Навколо теми саморозвитку вже роками ходить багато різних думок та міфів. Адже нами часто маніпулюють різні історії умовного успіху, реклами курсів тощо.

Про те, які головні міфи існують про саморозвиток, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал в Instagram Purport.

Міфи про саморозвиток

Саморозвиток - це досить складна тема, яка може як підіймати дух людини й бажання робити більше, так і навпаки пригнічувати його бажання та спроби стати краще. На це впливають міфи, які зараз є дуже розповсюдженими. Особливо це стосується інтернет-простору, де багато реклами, псевдоуспіху та нереалістичних історій про дію саморозвитку.

Міф перший 

Щоб займатися саморозвитком, потрібно платити

Існує нескінченна кількість абсолютно безплатної інформації. І ви можете скористатися нею, не заплативши жодної копійки. Брак коштів не повинен бути перепоною на шляху до самовдосконалення.

Міф другий 

Всі повинні займатися саморозвитком

Багато людей відчувають соціальний тиск щодо саморозвитку. Але це індивідуальний процес, який повинен відповідати потребам і бажанням кожної людини. Він може бути ефективним лише тоді, коли ґрунтується на цікавості чи особистих цілях. Просте слідування популярним трендам може нести ризики, розчарування та втрату часу.

Міф третій 

Я можу розвиватися, просто копіюючи успішних людей

Кожен унікальний те, що підходить для одного, може не мати сенсу для іншого. Важливо виявити свої сильні і слабкі сторони та інтереси. Розвивайте навички, які відповідають саме вам, і не бійтеся йти власним шляхом.

Міф четвертий

Самовдосконалення - це про позитивне мислення

Не можна заперечувати силу позитивного мислення, але деякі люди значно переоцінюють те, що вони можуть від нього отримати. Позитивне мислення веде до справжніх змін, лише якщо воно супроводжується діями.

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