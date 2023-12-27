Психолог поділився технікою для тих, у кого ще немає новорічного настрою

Напередодні новорічних свят, далеко не кожен має святковий настрій, оскільки є багато задач, які треба завершити. Але, на щастя, є техніка, яка допоможе це виправити.

Про це, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Владислава Мороза.

Техніка для святкового настрою

Кажуть, що грудень - це найважчий місяць за весь рік, адже він підбиває підсумки в усіх сферах нашого життя. Саме тому, через "запару" ми можемо геть не відчувати святковий вайб, який зустрічає нас на кожному кроці.

Проте днями вже прийде Новий рік і зустрічати його потрібно не лише у святковому вбранні, а ще й у такому ж настрої. Тож, якщо у вас він взагалі відсутній, як і сніг на вулицях, то приділіть собі лише один вечір і спробуйте скористатися технікою "Завершення року", яка допоможе вам створити святковий настрій.

Техніка "Завершення року" допоможе взяти максимум з цього року та з більшою ймовірністю позитивно вплине на ваші зміни в майбутньому.

Що робити, коли немає святкового настрою (фото: Freepik)

Для цього вам поттрібно виконати кілька пунктів і бути з собою чесним:

випишіть 20 ваших досягнень, якими ви захоплюєтеся

зазначте на листі 20 викликів, які зробили вас сильнішими

напишіть нові факти, які ви дізналися про себе

згадайте всі знайомства, які допомогли вам вийти на новий рівень

випишіть 20 навичок, які ви розвинули цього року

пригадайте 20 моментів, які вас сильно надихнули

випишіть, як ви турбувалися про своє психічне здоров’я

складіть список фільмів, серіалів, мультиків, книг, які вплинули на ваше сприйняття

виділіть10 ситуацій, які ощасливили вас

зазначте, як ви вплинули на життя інших протягом року

пропишіть, які цілі вам хочеться досягти в наступному році

опишіть, що ви хочете змінити у наступному році

Обовʼязково виконайте кожен пункт. Якщо відчуваєте дискомфорт чи втому під час виконання, тоді зробіть паузу і поверніться, коли почуватиметься краще.