Психолог поділився технікою для тих, у кого ще немає новорічного настрою
Напередодні новорічних свят, далеко не кожен має святковий настрій, оскільки є багато задач, які треба завершити. Але, на щастя, є техніка, яка допоможе це виправити.
Про це, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Владислава Мороза.
Техніка для святкового настрою
Кажуть, що грудень - це найважчий місяць за весь рік, адже він підбиває підсумки в усіх сферах нашого життя. Саме тому, через "запару" ми можемо геть не відчувати святковий вайб, який зустрічає нас на кожному кроці.
Проте днями вже прийде Новий рік і зустрічати його потрібно не лише у святковому вбранні, а ще й у такому ж настрої. Тож, якщо у вас він взагалі відсутній, як і сніг на вулицях, то приділіть собі лише один вечір і спробуйте скористатися технікою "Завершення року", яка допоможе вам створити святковий настрій.
Техніка "Завершення року" допоможе взяти максимум з цього року та з більшою ймовірністю позитивно вплине на ваші зміни в майбутньому.
Що робити, коли немає святкового настрою (фото: Freepik)
Для цього вам поттрібно виконати кілька пунктів і бути з собою чесним:
- випишіть 20 ваших досягнень, якими ви захоплюєтеся
- зазначте на листі 20 викликів, які зробили вас сильнішими
- напишіть нові факти, які ви дізналися про себе
- згадайте всі знайомства, які допомогли вам вийти на новий рівень
- випишіть 20 навичок, які ви розвинули цього року
- пригадайте 20 моментів, які вас сильно надихнули
- випишіть, як ви турбувалися про своє психічне здоров’я
- складіть список фільмів, серіалів, мультиків, книг, які вплинули на ваше сприйняття
- виділіть10 ситуацій, які ощасливили вас
- зазначте, як ви вплинули на життя інших протягом року
- пропишіть, які цілі вам хочеться досягти в наступному році
- опишіть, що ви хочете змінити у наступному році
Обовʼязково виконайте кожен пункт. Якщо відчуваєте дискомфорт чи втому під час виконання, тоді зробіть паузу і поверніться, коли почуватиметься краще.
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